El color de las cerdas del cepillo de dientes y lo que realmente significa; pocos lo saben

El cepillo de dientes es uno de los objetos más cotidianos en cualquier hogar. Lo usamos varias veces al día, lo cambiamos cada cierto tiempo y lo damos por sentado, pero pocos se detienen a observar un detalle que podría marcar la diferencia en la higiene bucal: el color de las cerdas.

A simple vista parecen un diseño estético, pero la verdad es que los fabricantes colocan esos tonos con una intención muy específica. No se trata solo de hacerlos llamativos o de darle un estilo más juvenil, sino de facilitar al usuario un mejor cepillado y ayudar a identificar cuándo es hora de reemplazar el cepillo.

Puedes leer: Los tres beneficios de echar sal en la taza todas las noches; expertos lo recomiendan



Algunos modelos incorporan cerdas de distintos colores en áreas estratégicas para indicar dónde debe enfocarse la presión o cuál es el ángulo correcto al pasar el cepillo. Por ejemplo, las franjas azules o verdes suelen estar ubicadas en el centro para guiar la limpieza de la superficie dental, mientras que las cerdas más claras alrededor ayudan a proteger las encías.

Indicador de desgaste del cepillo de dientes

Publicidad

Una de las funciones más importantes de los colores en las cerdas es servir como recordatorio de uso. Con el paso de las semanas, esos tonos empiezan a desvanecerse, señalando que el cepillo ya no cumple con la misma eficacia. Según dentistas, lo ideal es cambiarlo cada tres meses, o incluso antes si las cerdas pierden rigidez.

Puedes leer: La verdad sobre el hueco en las tapas de vidrio de las ollas: ayuda a ahorrar dinero

Publicidad

Aunque el color cumple un papel clave, los especialistas recuerdan que lo más relevante es la técnica de cepillado: movimientos suaves, circulares y al menos dos minutos de limpieza. Un cepillo con cerdas bien diseñadas y en buen estado potencia este hábito, pero no lo reemplaza.

En conclusión, el color de las cerdas de tu cepillo no está ahí por casualidad. Es un aliado silencioso que te indica cómo cepillarte mejor, cuándo renovarlo y hasta cómo mantener el orden en el baño. La próxima vez que compres uno, revisa bien sus tonos: están diciendo más de lo que imaginas.

