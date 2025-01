Video de pez con dientes humanos generó pánico; pensaron que era una broma

En medio de unas relajantes vacaciones en Anchieta, al sur del estado brasileño de Espírito Santo, una familia se llevó una sorpresa inesperada que hoy recorre las redes sociales.

Todo comenzó cuando Paula Moreira, una empresaria de 37 años, y sus familiares decidieron adquirir un pescado fresco a unos pescadores locales. Sin embargo, al momento de prepararlo en la parrilla, notaron un detalle insólito: el animal tenía dientes que parecían sacados de una dentadura humana.

La peculiaridad del pez no pasó desapercibida. “No lo podía creer, parecía una broma . Es como si tuviera dientes humanos. Fue tan impactante que no me atrevió a probarlo”, confesó Moreira en declaraciones al portal G1.

Aunque ella optó por preparar una ensalada, su familia decidió degustar el pescado y, entre risas, comentaron que el sabor era tan bueno que “solo quedaron los dientes”.

Publicidad

La grabación del insólito hallazgo fue compartida en redes sociales, donde millones de usuarios no tardaron en reaccionar. Muchos se preguntaron si la imagen era real o un montaje, pero especialistas confirmaron la autenticidad del pez.

Peixe com dentes humanos 🤔 pic.twitter.com/eZ7u7U2mCV — André GAP 🇧🇷 (@AndreGA_Pe) January 10, 2025

Según el bíólogo João Luiz Gasparini, se trata del 'sargo chopa' o 'sargo-de-dentes', una especie común en las aguas del litoral brasileño.

Publicidad

“Este pez tiene dientes incisivos fuertes que se asemejan a los humanos debido a su dieta . Se alimenta de mariscos, mejillones y crustáceos, por lo que necesita una dentadura capaz de triturar conchas y caparazones”, explicó Gasparini.

También destacó que sus dientes superiores, redondeados y resistentes , son una adaptación evolutiva para su supervivencia.

Por su parte, Álvaro Martins, presidente de la colonia de pescadores de Vitória, aclaró que el sargo chopa, aunque poco conocido, es un pez fácil de encontrar en la región. “Es excelente para preparar a la parrilla o en moqueca, y tiene un precio accesible”, comentó.

El curioso hallazgo de la familia Moreira se suma a una lista de eventos que destacan la biodiversidad y las particularidades de las especies marinas de Brasil. Mientras tanto, el pez con “dientes humanos” sigue despertando asombro y curiosidad en internet, recordándonos que la naturaleza nunca deja de sorprendernos.

Publicidad

Mira también: ¿Bad Bunny se retira de la música?