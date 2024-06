¿Un pez mutante? Los Simpson lo predijeron y ahora sería una realidad

Como si hubiese sido sacado directamente de un episodio de Los Simpson, un pez de tres ojos ha sido hallado en las costas de Groenlandia, dejando a los fanáticos de la serie en estado de asombro. Este inusual espécimen ha sido rápidamente asociado con el famoso pez mutante Blinky, capturado por Bart en el Lago Springfield en un episodio de 1990.

Los Simpson y sus misteriosas predicciones

Desde su debut en 1989, Los Simpson se han convertido en un fenómeno cultural. La serie creada por Matt Groening ha dejado una huella imborrable en la sociedad con sus chistes, personajes y escenas icónicas que cualquiera podría reconocer. Pero lo que realmente ha dejado a todos boquiabiertos es su habilidad para anticipar eventos futuros en sus capítulos, que inexplicablemente se han materializado en la vida real.

La presidencia de Donald Trump, anticipada en el episodio “Bart to the Future” del 2000, se volvió realidad 16 años después. Incluso predijeron la compra de 20th Century Fox por Walt Disney Co., que apareció como un chiste en un episodio de 1998 y se concretó en 2019. Ahora, una nueva predicción de Los Simpson ha dejado a todos atónitos: el hallazgo de un pez de tres ojos en Groenlandia, similar a Blinky.

Publicidad

Un pez de tres ojos, la nueva predicción de Los Simpson

Cuando la realidad supera a la ficción, todo puede parecer escalofriante. Un grupo de pescadores en Groenlandia capturó este extraño espécimen, que parece haber sido “predicho” por Los Simpson hace más de tres décadas.

Publicidad

La fotografía del pez se volvió viral en Reddit, y las comparaciones con Blinky no se hicieron esperar. Recordemos que Blinky fue el pez que apareció en un lago contaminado por la planta nuclear de Springfield en el episodio 17 de la temporada 2.

/Foto: Redes sociales

Aunque los detalles técnicos del fenómeno aún están bajo estudio, el descubrimiento de este pez mutante va más allá de la curiosidad científica. Toca la fibra de la cultura popular y expande el legado de Los Simpson con su inesperado vaticinio. La serie continúa sorprendiendo y fascinando a sus seguidores, manteniendo viva la discusión sobre sus increíbles “predicciones”.

Un grupo de expertos ha manifestado que la mutación del pez podría deberse a la presencia de alguna toxina u otros factores que estén alterando el ecosistema en Groenlandia. Este tipo de pez es conocido como fletán negro, y la imagen compartida por el pescador en Reddit muestra claramente el tercer ojo posicionado en la parte superior de la cabeza.

Publicidad

Otras noticias: Aída Victoria y Westcol terminaron su relación, esto fue lo que sucedió