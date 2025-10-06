Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: NUEVO HORARIO EN COLEGIOS
¿SE ACABA TRANSFIYA?
MARILYN PATIÑO DESTAPA TEORÍA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Daniel Caballero revela la edad ideal para hacerse un tatuaje: “todo es cuestión de madurez”

Daniel Caballero revela la edad ideal para hacerse un tatuaje: “todo es cuestión de madurez”

El reconocido tatuador Daniel Caballero confesó cuál es la edad ideal para hacerse un tatuaje y recalcó qué parte del cuerpo no recomienda tatuar.

Daniel Caballero revela la edad ideal para hacerse un tatuaje: “todo es cuestión de madurez”
Daniel Caballero revela la edad ideal para hacerse un tatuaje, imagen de referencia
Foto: Imagen de La Kalle
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 6 de oct, 2025