El tatuaje de moda del 2025 que tiene a los tatuadores mamados de repetirlo

Daniel Caballero, un experto en la piel y el diseño, pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle, donde comentó las últimas tendencias que hay con relación a los tatuajes, donde comentó que hay algunos que están repitiendo en gran cantidad, al punto que generan cierta fatiga entre los profesionales.

Según Daniel, hay frases que se han convertido en un fenómeno viral, principalmente entre las mujeres. La campeona indiscutible de la repetición es la palabra "resiliencia". De hecho, esta frase ha sido tatuada tantas veces que el propio artista comenta que es una de las que ya no desea seguir plasmando.

Puedes leer: Estrategias prácticas y económicas para tener tu casa libre de polvo y reducir las alergias



A esta tendencia de superación y actitud positiva se suman otras frases igualmente comunes. Daniel menciona: "todo pasa", una frase que se ha vuelto "hijo de madre" de tan popular. También reconoce haber visto mucho "be yourself" y su variante "love yourself".

Otra palabra que según él es muy buscada para un tatuaje es "baila", la cual es solicitada como referencia a artistas famosas como Greeicy. Sin embargo, el consejo de Caballero es contundente: "si usted no baila como Greeicy no se tatúe esa palabra que le chilla". Otras palabras sencillas, pero muy solicitadas, son "alma".



¿Qué más comentó Daniel Caballero sobre los tatuajes?

Sumado a esto, Daniel explicó que esta tendencia no solo es exclusiva de las mujeres; los hombres también caen en patrones de moda. Cuando se le pregunta por los diseños que ya no quiere repetir, Daniel Caballero menciona varias referencias al arte clásico y la cultura pop que se han vuelto clichés.

Puedes leer: La verdad de por qué el té de manzanilla debe mezclarse con leche

Publicidad

Entre las figuras artísticas más sobre utilizadas se encuentra la Mona Lisa en un brazo, un diseño que provoca una reacción de hastío en el artista. También son extremadamente comunes los querubines (ángeles), y la silueta del David de Miguel Ángel.

De igual forma, explica que entre las figuras de la cultura pop y los héroes, un personaje que se tatúa "bastante" entre los hombres es Goku. Asimismo, la clásica escena de la Creación de Adán es frecuentemente solicitada. No obstante, Daniel demostró que la autenticidad surge de la fusión, describiendo su propio tatuaje como un "híbrido".

Publicidad

Por lo cual, el mensaje final de Daniel Caballero para 2025 es claro, los clientes deben buscar la autenticidad y evitar caer en el mar de "resiliencia" y los querubines si quieren un tatuaje que realmente cuente una historia única en su piel.

Mira la entrevista completa: El tatuaje de moda en 2025 que tiene a los tatuadores cansados de repetirlo