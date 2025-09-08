Sara Uribe elimina sus tatuajes y muestra su transformación personal: "No más batallas"

La modelo, presentadora y empresaria Sara Uribe sorprendió a sus seguidores al anunciar que decidió borrar varios de los tatuajes que llevaba en su piel, un cambio que refleja su deseo de cerrar ciclos y comenzar una nueva etapa.

La noticia la compartió a través de sus redes sociales, donde respondió preguntas sobre esta decisión personal y mostró parte del procedimiento al que se está sometiendo.



Uribe explicó que todo comenzó con la intención de eliminar un solo diseño, pero con el tiempo decidió quitarse varios más. “Me cansé, quiero mi piel limpia y sin tinta. Empecé quitándome uno y ahora son varios.

Ya no me gustan los mensajes que tenía ni las figuras que me hice”, confesó. Este proceso, aunque doloroso y prolongado, simboliza para ella una liberación emocional, ya que cada tatuaje representaba etapas de su vida que prefiere dejar atrás.

Además, aprovechó para aconsejar a quienes la siguen sobre la importancia de pensar bien antes de marcar la piel de manera permanente, recordando que las ideas y los gustos cambian con los años. “Antes de tatuarse, reflexionen. Hoy siento que no quiero llevar en mi piel algo que ya no me identifica”, afirmó, enviando un mensaje de autoconocimiento y evolución personal.

Sara Uribe, modelo y empresaria colombiana Foto: Instagram @sara_uribe

Entre los tatuajes que decidió eliminar destacó la frase “Guerrera de Dios”, lo que generó curiosidad entre sus seguidores. Al respecto, Sara explicó que el significado que le daba a la palabra “guerrera” ya no corresponde a su forma actual de ver la vida.

“Decirse guerrera es como invitar a vivir en guerras constantes, y yo no quiero eso. ¡No más batallas!”, expresó, mostrando un enfoque más orientado a la paz, la calma y la resiliencia desde el amor propio.

La conversación no solo giró en torno a sus tatuajes. Sara también habló sobre sus prioridades actuales. Aunque en el pasado pensó en tener otro hijo para darle un hermano a Jacobo, hoy en día esa idea ya no ocupa un lugar importante en sus planes.

En cambio, está enfocada en proyectos que la apasionan, como una agencia de viajes con la que busca impulsar el turismo hacia Dubái, un destino que considera inspirador y lleno de oportunidades. Este emprendimiento refleja no solo su espíritu empresarial, sino también su deseo de abrir puertas hacia nuevas experiencias para otras personas.

Con esta decisión, Sara Uribe no solo transforma su imagen, sino que también reafirma un cambio profundo en su manera de ver la vida. Deja atrás etiquetas, creencias limitantes y etapas que ya no la representan para abrazar una versión más libre y consciente de sí misma.

Hoy, la modelo apuesta por la renovación, la paz interior y el crecimiento personal, dejando claro que cada cambio exterior es el reflejo de un proceso interno de evolución.

