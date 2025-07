Así reaccionó Sara Uribe a la relación de su ex Fredy Guarín: "Fui otra víctima"

La vida sentimental de Fredy Guarín, el reconocido exfutbolista de la Selección Colombia, siempre ha estado bajo el ojo público, especialmente sus relaciones con figuras mediáticas. Tras un sonado romance con Sara Uribe que concluyó en 2020, el exmediocampista del Inter de Milán ha vuelto a ser noticia al hacer público su nuevo noviazgo con María José Rojas, una joven médica y creadora de contenido.

Este anuncio, compartido por Guarín en sus redes sociales, desató una avalancha de reacciones entre los internautas, pero fue la respuesta de Sara Uribe la que acaparó la atención, revelando una postura madura y empoderada.

La relación entre Sara Uribe y Fredy Guarín, que se inició alrededor de 2018, estuvo marcada por la polémica desde sus cimientos. Se especuló sobre una supuesta infidelidad de Guarín a su entonces esposa, Andreína Fiallo, situación que generó un intenso escrutinio mediático. De su unión con Sara, nació Jacobo en 2019, un lazo que, a pesar de la separación, los mantiene conectados.

La reciente revelación del nuevo amor de Guarín, quien no es ajeno a cambiar de pareja públicamente, generó una oleada de comentarios en redes sociales. Muchos usuarios etiquetaron a Sara Uribe, casi que exigiéndole una reacción. Y la respuesta de la presentadora no se hizo esperar, sorprendiendo a muchos por la claridad y firmeza de su mensaje.

Lejos de la tristeza o el resentimiento que algunos esperaban, Sara Uribe optó por la honestidad y el crecimiento personal. Una usuaria de Instagram sugirió que la noticia la estaba "matando", a lo que Sara respondió con una declaración contundente:

"Gracias por tu mensaje. Estoy en un momento muy bonito de mi vida, en paz y trabajando con amor en mis sueños. Les deseo lo mejor siempre, de corazón. Y si alguna vez quieren conocer cómo después de una relación dolorosa con una persona que no estaba para mí, y criando sola a mi hijo, logré salir adelante y convertir ese dolor en fuerza, las invito a visitar mi proyecto".

Publicidad

Esta declaración no solo mostró la fortaleza de Uribe, sino que también sirvió para promocionar Poderosa, su iniciativa dedicada a empoderar a mujeres que, como ella, han atravesado situaciones difíciles o son madres solteras.

Sin embargo, su mensaje generó una nueva controversia. Otro internauta la acusó de victimizarse y de haber destruido la relación anterior de Guarín. Ante esto, Sara fue enfática en desmentir esas acusaciones.

Publicidad

"Sí, estuve con un hombre que no sabía lo que quería ni tampoco lo que tenía, que me hizo creer que su relación estaba rota, y me enamoré profundamente. No fui la destructora de un hogar, fui otra víctima de un hombre que no fue claro ni honesto ni conmigo ni con su familia", sentenció Uribe.

Además, aclaró que criar a su hijo sola no es una carga, sino un "honor y una fuerza que no todas entienden". Concluyó su mensaje con una dosis de empatía y dignidad: "No me burlo de ninguna mujer, mucho menos de una madre, porque yo también lo soy. Respeto el dolor ajeno porque sé lo que es sufrir en silencio".

Mientras tanto, Fredy Guarín y María José Rojas han hecho su debut público como pareja, compartiendo fotos de sus vacaciones en lugares como el Desierto de la Tatacoa. La joven, oriunda de Medellín, es médica recién graduada de la Universidad Pontificia Bolivariana.