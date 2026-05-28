Alerta del Invima sobre parches para bajar de peso; piden suspender su uso de inmediato

Si estás navegando por tus redes sociales o revisando tus cadenas de mensajería, es muy probable que te hayas topado con publicidad sobre parches que prometen ayudarte a perder peso de manera rápida y sin aparente esfuerzo.

Sin embargo, antes de que decidas hacer clic en el botón de comprar, debes conocer la advertencia que ha lanzado el Invima sobre un producto específico que está circulando de forma ilegal en Colombia: los GLP-1 PATCHES (LUMESSA).

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Esta alerta sanitaria urgente surge porque el producto se promociona como una alternativa para el control de peso, pero no cuenta con el respaldo de las autoridades de salud del país.



William Saza Londoño, coordinador de Farmacovigilancia de la entidad, ha sido claro al señalar que no existe evidencia científica sobre la calidad, seguridad o eficacia de estos parches.

¿Por qué el Invima prohibió los parches GLP-1 PATCHES (LUMESSA)?

La razón principal por la cual tú no deberías adquirir estos parches es que su comercialización en Colombia es ilícita.

Según la autoridad sanitaria, este producto no posee un registro sanitario vigente, lo que significa que no ha pasado por los procesos de evaluación necesarios para garantizar que es seguro para el consumo humano.

Al no cumplir con la normativa, específicamente con lo dispuesto en el Decreto 677 de 1995, el Invima advierte que estos parches carecen de garantías sobre su composición real.

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No se sabe de dónde vienen, quién los fabrica bajo qué condiciones, ni cómo han sido transportados o almacenados. Esta falta de control incrementa significativamente el riesgo de que sufras efectos adversos, ya que, al usarlos, estarías aplicando en tu cuerpo sustancias de origen desconocido.

Además, el producto se está ofreciendo en plataformas digitales y redes sociales con promesas de resultados rápidos que suelen generar expectativas engañosas.

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El Invima ha enfatizado que estas ofertas exponen a la ciudadanía a posibles daños en su salud al no tener un respaldo técnico.

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¿Qué riesgos tiene usar parches para adelgazar sin registro sanitario?

El peligro de utilizar productos como los GLP-1 PATCHES (LUMESSA) radica en el desconocimiento total de sus componentes. La publicidad de estos parches hace referencia a los "análogos del GLP-1", que es un principio activo real utilizado en tratamientos médicos.

No obstante, las autoridades recuerdan que cualquier medicamento que contenga estas sustancias debe ser utilizado únicamente bajo estricta supervisión médica y adquirirse en canales autorizados.

Si tú decides usar estos parches sin el control de un profesional, podrías enfrentarte a complicaciones graves. Al ser productos fraudulentos, podrían contener mezclas peligrosas o no tener absolutamente nada de lo que prometen, lo que anula cualquier garantía de eficacia y pone en riesgo tu integridad física.

Ante esta situación, el Invima ha dictado directrices muy claras que tú debes seguir para protegerte:

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Abstente de comprar los GLP-1 PATCHES (LUMESSA) si los ves en línea.

si los ves en línea. Suspende su uso de inmediato si ya los estás utilizando y busca asesoría médica si sientes algún malestar.

Reporta cualquier síntoma o evento adverso relacionado con este producto a través de los canales oficiales.

Informa a las autoridades sobre los perfiles de redes sociales, sitios web o establecimientos donde veas que se venden estos parches ilegales.

Es fundamental que verifiques siempre el estado del registro sanitario de cualquier suplemento o medicamento antes de realizar la compra.

Esta pequeña acción es la clave para evitar el uso de productos ilegales que pueden traer consecuencias lamentables para tu salud.

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El Invima continúa reforzando la vigilancia para evitar que productos fraudulentos como estos, o incluso medicamentos magistrales falsificados que también han sido detectados recientemente, lleguen a tus manos.