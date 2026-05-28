Estudiante pierde la vida jugando boxeo con un compañero de salón, en colegio de Suba

Hay conmoción en la comunidad educativa de Suba por el repentino fallecimiento de un estudiante en medio de un presunto juego de boxeo.

La situación ocurrió en la mañana del miércoles 27 de mayo en el patio del Colegio Distrital Prado Veraniego (Sede A), donde los estudiantes se encontraban disfrutando del descanso en medio de la jornada académica.

En este receso dos estudiantes de grado 11, de 16 y 17 años, iniciaron una práctica de boxeo en la que se propinaron algunos golpes sin aparente supervisión y los cuales, presuntamente, se salieron de control.



Según testimonios recolectados por el Ojo de la Noche, de Noticias Caracol, el estudiante de 16 años, identificado como

Johan Manuel Percy, recibió un puño en el pecho por parte de su compañero con el que jugaba. Se dice que el joven, tras recibir el impacto, dejó la práctica del boxeo y manifestó sentirse bien.



Sin embargo, al dar unos pasos se desplomó y cayó desmayado ante la mirada de sus compañeros de colegio quienes intentaron brindarle primeros auxilios, sin lograr respuesta del joven.

“Mi hermano caminó unos pasos más y se desploma a la mitad de la cancha”, relató un familiar de la víctima quien explicó que su hermano fue auxiliado por estudiantes mientras esperaban la llegada de una ambulancia.

¿Cómo murió estudiante en colegio Prado Veraniego de suba?

La información preliminar sobre los hechos indica que aunque estudiantes intentaron reanimar a Johan Manuel Percy, el estudiante no mostró reacción alguna por lo que cuando llegaron paramédicos decidieron trasladarlo hasta un centro de salud donde se confirmó su fallecimiento.

Publicidad

Al parecer el joven habría perdido la vida luego de desplomarse en la cancha de la institución, ya que cuando el servicio de emergencia llegó a la portería del colegio el joven no mostraba signos de mejoría y una vez ingresaron al hospital se confirmó que había llegado sin signos vitales.

“Cuando llegamos (al hospital) nos dijeron que él había llegado sin signos vitales”, manifestó un hermano del joven.

Publicidad

El caso quedó en investigación de autoridades que indagan cómo ocurrieron los hechos y qué fue lo que ocasionó la muerte del adolescente dentro del colegio.