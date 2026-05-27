¿Cómo votar bien el 31 de mayo? Paso a paso para marcar el tarjetón presidencial 2026

El próximo 31 de mayo de 2026, los ciudadanos colombianos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República.

Para que tu decisión cuente, es indispensable conocer las reglas de la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre cómo marcar correctamente la tarjeta electoral, qué acciones anulan el voto y cuándo se considera totalmente válido.

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¿Cómo marcar el tarjetón correctamente?

Para ejercer tu derecho al voto de forma efectiva, debes ingresar a la urna asignada y utilizar el bolígrafo suministrado por los jurados.

La regla de oro es la claridad. Debes marcar con una equis (X), una cruz o cualquier otro símbolo legible dentro de la casilla del candidato de tu preferencia o del voto en blanco.

Es fundamental que tu marca refleje una intención de voto indudable. El símbolo puede salirse levemente del recuadro del candidato, siempre y cuando no invada la casilla de otra alternativa política. Si deseas votar en blanco, debes marcar exclusivamente esa opción.

¿Cómo consultar mi puesto de votación y jurado para el 31 de mayo? /Foto: AFP

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¿Cuándo el voto es completamente válido?

Un voto se computa como válido cuando la intención del elector es clara y contundente para una sola opción. La Registraduría valida el voto en los siguientes escenarios:



Una marca clara (X, un visto bueno o un círculo) sobre la foto, el logo o el nombre de un único candidato.

Una marca que cubre la casilla de "Voto en Blanco".

Marcas que se salen levemente del recuadro, pero mantienen la intención evidente sobre un solo candidato.

Expresiones escritas de preferencia (como la palabra "SÍ") dentro de un único recuadro electoral.

¿Cómo se anula un voto?

El voto nulo ocurre cuando los jurados de votación no pueden determinar con certeza cuál fue la elección del ciudadano. Tu tarjetón será anulado de inmediato si incurres en las siguientes faltas:



Marcar dos o más casillas: Si marcas a dos candidatos diferentes o seleccionas a un candidato y al mismo tiempo el voto en blanco.

Si marcas a dos candidatos diferentes o seleccionas a un candidato y al mismo tiempo el voto en blanco. Marcas ambiguas: Trazos que tachas por completo todo el tarjetón de forma que cruzan múltiples candidatos simultáneamente.

Trazos que tachas por completo todo el tarjetón de forma que cruzan múltiples candidatos simultáneamente. Casilla vacía: Si depositas el tarjetón completamente limpio en la urna, no se anula, sino que se cuenta de forma independiente como "voto no marcado".

Si depositas el tarjetón completamente limpio en la urna, no se anula, sino que se cuenta de forma independiente como "voto no marcado". Mensajes tachados: Escribir insultos o dibujos que cubran de forma confusa más de una casilla del tarjetón.



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Recomendaciones finales para el 31 de mayo

Antes de salir de tu casa, consulta tu puesto de votación exacto en la aplicación oficial de la Registraduría. Recuerda presentar tu cédula de ciudadanía amarilla con hologramas o la cédula digital; ningún otro documento es permitido para votar.

Al recibir la tarjeta electoral, verifica que no tenga marcas previas de los jurados. Tómate tu tiempo en el cubículo y asegura tu participación transparente en el futuro democrático de Colombia.