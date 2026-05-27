Último video de colombiano que murió bajo custodia de ICE en EEUU; dejó carta a su mamá

El caso del colombiano Brayan Rayo Garzón volvió a generar conversación en redes sociales luego de que una investigación internacional revelara nuevos detalles sobre sus últimos días bajo custodia del ICE en Estados Unidos.

El joven, de 27 años, murió en abril de 2025 mientras permanecía detenido en un centro migratorio en Misuri y, desde entonces, su historia no ha dejado de causar impacto.

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La información fue publicada por la agencia Associated Press (AP), que aseguró que la muerte del colombiano fue la primera dentro de una serie de casos similares registrados en centros de detención migratoria durante este año en Estados Unidos.

Brayan Rayo Garzón había sido detenido inicialmente en noviembre de 2023 cerca de San Ysidro, California, tras ingresar de manera irregular al país. Desde entonces quedó vinculado a un proceso migratorio que terminó con una orden de deportación emitida en junio de 2024.

Meses después, exactamente el 25 de marzo de 2025, fue arrestado nuevamente por agentes del ICE luego de salir de un centro judicial en San Luis, Misuri. A partir de ese momento quedó recluido en la cárcel del condado de Phelps mientras avanzaba su proceso migratorio.

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El mensaje que dejó para su mamá

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es la nota escrita por Brayan durante los días que estuvo detenido. En ese mensaje, el colombiano pedía insistentemente poder comunicarse con su madre.

“Llevo cuatro días sin poderme comunicar con mi madre y siento en mi corazón que ella está muy preocupada por mí”, escribió el joven en el papel revelado por AP.

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La frase rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó cientos de reacciones entre usuarios colombianos y latinoamericanos, especialmente por el tono desesperado con el que pedía una llamada.

Según los documentos conocidos por la agencia internacional, Brayan atravesaba un momento complicado en materia emocional y también presentaba algunos problemas físicos durante su permanencia en el centro de detención.

El informe médico señala que el colombiano reportó ansiedad y antecedentes de un soplo cardíaco. Posteriormente dio positivo para covid-19 y presentó síntomas como vómito, náuseas y dolores musculares.

Además, los registros indican que las citas relacionadas con salud mental fueron aplazadas en varias oportunidades debido a falta de personal médico y posteriormente por los protocolos de aislamiento derivados del contagio.

Colombiano Brayan Rayo Garzón murió bajo custodia del ICE

Qué ocurrió en las últimas horas del colombiano

La noche del 7 de abril de 2025, funcionarios del centro de detención encontraron a Brayan inconsciente dentro de una celda aislada. En ese momento iniciaron maniobras de reanimación antes de trasladarlo a un hospital en la ciudad de Rolla, Misuri.

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Horas después fue llevado en helicóptero a otro centro médico en San Luis, donde permaneció conectado a ventilación mecánica.

Finalmente, el 8 de abril, los médicos declararon su fallecimiento luego de confirmar que no había actividad cerebral.

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El caso tomó aún más fuerza después de que AP revelara que, desde enero de 2025, al menos 10 personas detenidas bajo custodia del ICE han perdido la vida en circunstancias similares. La cifra encendió nuevamente el debate sobre las condiciones dentro de estos centros migratorios.

Tras conocerse la investigación, el presidente Gustavo Petro reaccionó en su cuenta de X y aseguró que la Cancillería colombiana debía emitir una nota de protesta frente a lo ocurrido con el ciudadano colombiano.

🇺🇸🇨🇴 La historia del migrante colombiano que murió en aislamiento en 2025, tras suplicar ayuda y pedir hablar con su madre, vuelve a cobrar relevancia luego de la investigación y el reportaje publicados por The Associated Press (AP).



Brayan Rayo Garzón, un joven colombiano que… pic.twitter.com/x7ly4YpO0z — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 27, 2026