Estudiante terminó herida en el cuello tras robo de su celular: “Usted no se meta”

La inseguridad volvió a generar alarma en el sur de Bogotá luego de que una estudiante resultara herida durante un robo ocurrido en el barrio Quiroga, localidad de Rafael Uribe Uribe.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde varios habitantes expresaron preocupación por lo que ocurre diariamente en la zona.

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Todo ocurrió en horas de la madrugada, cuando la joven caminaba hacia su colegio por una de las vías del sector. Según relataron vecinos y testigos, un hombre la interceptó con un cuchillo para quitarle el celular y otras pertenencias que llevaba consigo.

Durante el momento de tensión, la estudiante terminó con una herida cerca del cuello. Aunque no comprometió órganos vitales, la situación generó angustia entre residentes y padres de familia, especialmente porque el caso ocurrió en una zona donde transitan decenas de estudiantes todos los días.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran parte de lo ocurrido y dejaron en evidencia el temor que viven muchos jóvenes al desplazarse temprano hacia sus instituciones educativas.

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Otro estudiante también habría sido intimidado

Una de las situaciones que más llamó la atención de la comunidad fue que otro estudiante habría intentado intervenir para ayudar a la joven. Sin embargo, según versiones entregadas por vecinos, el agresor también lo intimidó para evitar que se acercara.

"Usted no se meta", habría dicho el ladrón.

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Ese detalle aumentó la preocupación entre los habitantes del sector, quienes aseguran que actualmente muchas personas prefieren no intervenir por temor a terminar involucradas en situaciones similares.

Algunos padres de familia también expresaron temor por la situación y aseguraron que cada vez sienten más preocupación cuando sus hijos deben movilizarse solos hacia las instituciones educativas.

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Comunidad pide más patrullajes en horarios críticos

Tras lo ocurrido, residentes del Quiroga hicieron un llamado urgente a la Alcaldía Local y a la Policía para reforzar la vigilancia en los alrededores de los colegios.

La petición principal de los vecinos es aumentar los patrullajes durante los horarios de ingreso y salida de estudiantes, ya que consideran que es en esos momentos cuando más se presentan situaciones de inseguridad.

También solicitaron mayor control en callejones y puntos considerados críticos dentro del barrio, lugares donde, según afirman, suelen esconderse personas que aprovechan la poca presencia de autoridades.

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