En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
FESTIVAL POPULAR AL PAQUE 2025
LINK CLASES DE NATACIÓN CON COMPENSAR
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Salud y Bienestar  / El alimento que NO deberías consumir y que lo haces todos los días; envejece tu piel

El alimento que NO deberías consumir y que lo haces todos los días; envejece tu piel

Reconocida médica cirujana estética y funcional, reveló cómo este popular hábito diario podría estar saboteando la juventud de tu cutis.

Publicidad

Publicidad

Publicidad