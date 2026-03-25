Así regirá el Pico y Placa en Bogotá, Medellín y Barranquilla; atento a los cambios

En Bogotá, la restricción de pico y placa para vehículos particulares opera de lunes a viernes entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m. y depende del último número de la placa. En días pares circulan vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0, mientras que en días impares pueden movilizarse los terminados en 1, 2, 3, 4 y 5.

La medida no aplica los fines de semana ni los días festivos, lo que resulta clave durante celebraciones como Semana Santa, cuando aumenta el flujo de viajeros dentro y fuera de la ciudad.

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Durante la semana previa a Semana Santa 2026, el esquema se mantiene sin cambios. Por ejemplo, entre el 23 y el 29 de marzo la restricción rige en días hábiles, con levantamiento el lunes festivo y sin aplicación sábado y domingo.



Pico y placa en Semana Santa en Bogotá 2026

Semana Santa 2026 se celebrará entre el 29 de marzo y el 5 de abril, periodo en el que coinciden varios días festivos y alta movilidad en la ciudad.



En este contexto, la restricción vehicular mantiene su lógica habitual:



Lunes, martes y miércoles santo: aplica con normalidad según número de placa.

aplica con normalidad según número de placa. Jueves y viernes santo (festivos): no aplica pico y placa.

no aplica pico y placa. Sábado y domingo: tampoco hay restricción.

Este comportamiento responde a la norma general de la ciudad, donde la medida solo rige en días hábiles no festivos, sin cambios especiales confirmados para 2026.

Pico y placa regional en Bogotá durante el plan retorno de Semana Santa 2026

El pico y placa regional en Bogotá se implementa durante el plan retorno de Semana Santa, que para 2026 se prevé principalmente el domingo 5 de abril, día en que aumenta el ingreso de vehículos a la ciudad. La medida también podría aplicarse el lunes 6 de abril, que es festivo, dependiendo de las decisiones de la Secretaría Distrital de Movilidad y del comportamiento del tráfico en los accesos a la capital.

Durante estas jornadas, el ingreso a Bogotá se regula por horarios según el número de placa, con el objetivo de reducir congestiones en los principales corredores viales y facilitar el retorno de viajeros.

La medida funciona así:



Ingreso solo para placas pares: de 12:00 p. m. a 4:00 p. m.

de 12:00 p. m. a 4:00 p. m. Ingreso solo para placas impares: de 4:00 p. m. a 8:00 p. m.

de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. Sin restricción: antes del mediodía y después de las 8:00 p. m.

Por otro lado, en Bogotá existe la opción de circular sin restricción mediante el pago del llamado pico y placa solidario. Este permiso se tramita ante la Secretaría Distrital de Movilidad e incluye registro, validación de datos y pago en línea. Esta alternativa permite a conductores usar su vehículo en días restringidos, bajo condiciones establecidas por la autoridad local.

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Pico y placa en Semana Santa en Medellín

En Medellín, el pico y placa para vehículos particulares funciona de lunes a viernes, según el último número de la placa, en horario continuo de 5:00 a. m. a 8:00 p. m., de acuerdo con la Secretaría de Movilidad.

Para Semana Santa 2026, la medida mantiene su esquema habitual en días hábiles y se suspende en festivos. Esto implica el siguiente funcionamiento:



Lunes, martes y miércoles santo: aplica con normalidad según rotación vigente.

aplica con normalidad según rotación vigente. Jueves y viernes santo: no aplica por ser días festivos.

no aplica por ser días festivos. Sábado y domingo: no hay restricción.

La rotación del pico y placa en Medellín cambia cada semestre, por lo que los conductores deben verificar el calendario actualizado antes de movilizarse. Esta medida busca mejorar la movilidad y reducir la congestión en los principales corredores de la ciudad, especialmente en temporadas de alta circulación como Semana Santa.

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Pico y placa en Semana Santa en Barranquilla

En Barranquilla, el pico y placa no funciona como en ciudades como Bogotá o Medellín. Según información oficial de la Alcaldía y la Secretaría de Tránsito, no existe una restricción permanente para vehículos particulares en la ciudad.

Esto significa que durante Semana Santa 2026 los carros particulares pueden circular sin restricción, ya que no hay una medida activa para este tipo de vehículos en condiciones normales.

La única restricción vigente de forma regular en Barranquilla aplica para taxis, con estas condiciones:



Opera de lunes a viernes

Horario: de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

Rotación según el último dígito de la placa

No aplica en domingos ni días festivos

Por esta razón, durante Semana Santa:



Jueves y viernes santo: no aplica restricción para taxis por ser festivos.

no aplica restricción para taxis por ser festivos. Sábado y domingo: tampoco aplica.

tampoco aplica. Lunes a miércoles: opera solo para taxis según calendario.

En Barranquilla, el pico y placa para particulares solo se implementa de forma temporal en eventos masivos como el Carnaval o intervenciones viales específicas, mediante decretos oficiales.