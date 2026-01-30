¿Te cobran de más? Este es el tope legal por minuto en parqueaderos de Bogotá

En Bogotá ya están definidos los valores máximos que pueden cobrar los parqueaderos por fracción de tiempo durante 2026. La Alcaldía estableció nuevos topes mediante un decreto distrital que se encuentra en proceso de firma final, pero con cifras ya fijadas.

La norma busca que los cobros sean claros, justos y acordes con el tiempo real que cada persona usa el servicio.

Las tarifas máximas permitidas varían según el tipo de vehículo y la infraestructura del parqueadero, especialmente si cuenta con certificaciones como los llamados Sellos de Calidad. Por eso, no todos pueden cobrar lo mismo, pero ninguno puede pasarse del límite legal.

Tarifas máximas por minuto en 2026

Para automóviles, camperos y camionetas, el valor máximo general autorizado es de $230 por minuto. En el caso de los parqueaderos que tengan Sello de Oro, el tope sube y puede llegar hasta $253 por minuto.

Para motocicletas, la tarifa máxima general quedó en $161 por minuto, mientras que los parqueaderos con Sello de Oro pueden cobrar hasta $177 por minuto.

En el caso de las bicicletas, el valor máximo autorizado es de $10 por minuto.

Estos montos ya incluyen los costos asociados al servicio y no pueden ser superados bajo ninguna circunstancia, sin importar si el parqueadero está en un centro comercial, una zona residencial o un sector financiero.

La regla más importante: cobro real por minuto

Uno de los puntos más claros de la ley es la obligación de facturar por minuto real utilizado. Esto significa que el parqueadero no puede redondear el tiempo al minuto siguiente ni cobrar fracciones de hora que no se hayan consumido.

Por ejemplo, si una persona deja su vehículo 17 minutos, solo deben cobrarle esos 17 minutos, no 20 ni media hora. Esta medida busca evitar cobros inflados y hacer que el usuario pague exactamente por el tiempo que estuvo estacionado.

Aunque existen topes máximos, el valor final que cobra cada parqueadero depende de su ubicación y estrato, factores que influyen en la tarifa autorizada. Por eso, no todos los parqueaderos manejan el mismo precio, pero sí deben estar dentro del rango permitido.

La ley obliga a que cada establecimiento tenga una valla visible en la entrada donde se informen claramente las tarifas por minuto, el tipo de vehículo y la categoría del parqueadero. Si no está publicada, el usuario tiene derecho a preguntar antes de ingresar.

Lo que ya está incluido en el cobro

El valor que paga el usuario ya debe incluir el IVA y la póliza de responsabilidad civil obligatoria, que cubre eventuales daños o situaciones que puedan presentarse mientras el vehículo está bajo custodia del parqueadero.

Esto significa que no pueden cobrar recargos adicionales por estos conceptos, ni presentar esos valores como si fueran extras. Todo debe estar dentro del precio por minuto que aparece publicado.

¿Qué hacer si te cobran más del tope?

Si un parqueadero supera las tarifas máximas establecidas, está incumpliendo la norma. En esos casos, el usuario puede guardar el recibo, tomar foto a la tabla de precios y acudir a los canales de atención al consumidor o a la autoridad local correspondiente para reportar la situación.

La regulación busca que los conductores tengan claridad sobre cuánto deben pagar y evitar abusos en el cobro por fracciones cortas de tiempo, que es donde más se presentaban diferencias.