Westcol anuncia que trabajará junto a Petro y Uribe; ya se sabe su cargo y funciones

El streamer Westcol confirmó su papel en el reciente stream con Gustavo Petro, que se realizó el jueves 26 de marzo a las 9:00 p.m., desde la Casa de Nariño. En su transmisión, Westcol había mencionado que “yo solo soy el puente”, refiriéndose a que su rol principal sería conectar a la audiencia con los líderes políticos de manera cercana y accesible.

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Qué funciones cumplió Westcol en el stream con Petro

Durante la transmisión, el streamer se encargó de guiar el recorrido por la Casa de Nariño, presentar los espacios oficiales y facilitar la interacción entre Petro y la audiencia, enfocándose especialmente en jóvenes que no consumen política por medios tradicionales.

“Tampoco vamos a ser tan enfocados, ni siquiera cien por ciento en la política, porque el stream con Petro va a ser desde la Casa de Nariño. Vamos a conocer la Casa de Nariño… hablando un poquito, obviamente, del país, haciendo unas cuantas que otras preguntas. También enfocado, guevón, en lo que somos nosotros, sin perder la esencia de nosotros”, explicó Westcol durante la transmisión.



Además, se encargó de traducir los contenidos políticos a un lenguaje cercano a su público y mantener la espontaneidad de la interacción. “Yo simplemente voy a ser un joven, como la mayoría de los jóvenes que me ven, aparte de los adultos, haciendo unas cuantas preguntas”, señaló.

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Cómo será la transmisión con Álvaro Uribe

El streamer anunció que habrá un próximo evento junto a Álvaro Uribe, que incluirá actividades más informales como cabalgatas y degustación de platos típicos. Aunque la fecha aún no ha sido definida, Westcol confirmó que su rol será el mismo, actuar como mediador entre Uribe y la audiencia joven, presentando el contenido de manera dinámica y cercana.

“Logramos hablar con Petro, logramos hablar con Uribe. Los dos estuvieron de acuerdo con lo que estamos haciendo, porque al final, como les digo, la gente, ni yo voy a estar ni pa’ la izquierda ni pa’ la derecha, ni pa’ ningún lado”, afirmó Westcol, dejando claro que su enfoque es educativo y de conexión, más que partidista.

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El proyecto combina política y entretenimiento digital, buscando generar interacción real con los seguidores, especialmente aquellos que no consumen información política de forma habitual, con un formato cercano al estilo diario del streamer.

¿Westcol recibió pago por hacer la entrevista con Petro y lo mismo ocurrirá con Uribe?

Según el manager de Westcol, no hubo ningún pago por parte de la Presidencia ni del Gobierno por la entrevista que realizó con Gustavo Petro en la Casa de Nariño el pasado 26 de marzo.

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Carlos Vidal, representante del creador de contenido, explicó que el equipo de Westcol asumió todos los gastos relacionados con la visita, incluidos vuelos, transporte, seguridad y alojamiento, sin recibir remuneración oficial por parte de la Presidencia.

De acuerdo con su testimonio, este mismo esquema se repetirá en la próxima reunión prevista con Álvaro Uribe. Vidal escribió en sus redes sociales que ellos cubrieron “nuestros vuelos, nuestro transporte, nuestra seguridad, pagamos nuestro hotel, salimos de la Casa de Nariño solos sin escolta oficial... nos invitaron a cenar mientras esperábamos 1 hamburguesa x persona”, y aseguró que “lo mismo será con Álvaro Uribe, que nos invitará a un tinto y a comer algo”.

Esta aclaración se produjo luego de que varios internautas comentaran en redes sociales sobre la posibilidad de un pago millonario por parte del Gobierno colombiano por la participación de Westcol en la conversación con Petro. Sin embargo, según el manager, no hubo compensación financiera institucional por la transmisión.

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