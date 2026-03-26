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Petro sacude el tablero: Colombia se alista para salir del arbitraje internacional

El presidente Gustavo Petro anunció que Colombia se retirará del sistema de arbitraje internacional de inversión tras una carta de 200 economistas. Conozca qué significa y qué está en juego.

Petro sacude el tablero: Colombia se alista para salir del arbitraje internacional
Petro sacude el tablero: Colombia se alista para salir del arbitraje internacional
/Foto: AFP
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 26 de mar, 2026

El presidente Gustavo Petro anunció una decisión que está generando conversación en todo el país: Colombia se retirará del sistema de arbitraje internacional de inversión, un mecanismo que se usa cuando hay diferencias entre un país y empresas extranjeras.

El anuncio lo hizo durante la presentación de un informe económico de su gobierno, donde fue claro al explicar que, según su visión, estos tribunales internacionales suelen favorecer a las empresas privadas por encima de los Estados.

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Pero, ¿por qué tomó esta decisión? Todo empezó con una carta que recibió el mandatario, firmada por más de 200 economistas y académicos de diferentes partes del mundo. Entre ellos están nombres reconocidos como Joseph Stiglitz y Thomas Piketty.

En ese documento, los expertos le pidieron al Gobierno que analice la salida del sistema que maneja el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Según explican, este modelo permite que empresas extranjeras demanden a los países si consideran que una decisión del gobierno afecta sus ganancias.

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Lo que más preocupa, según la carta, es que esas reglas no aplican igual para todos. Es decir, las empresas internacionales tienen herramientas que no siempre están disponibles para compañías locales o ciudadanos, lo que genera una diferencia importante.

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Frente a esto, Petro aseguró que el debate no es solo de Colombia, sino que ya se está dando en varias partes del mundo. Incluso mencionó que otros países han tomado decisiones similares, lo que refuerza la idea de hacer cambios en este tema.

Otro punto clave que mencionó el presidente tiene que ver con el dinero. Según explicó, Colombia actualmente enfrenta procesos en este sistema que podrían poner en riesgo cerca de 52 billones de pesos. Esa cifra fue uno de los argumentos más fuertes para justificar la decisión.

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Gustavo Petro, presidente de Colombia
Foto: AFP

¿Qué significa esto en palabras fáciles?

En términos simples, este sistema funciona como un “juez internacional” al que pueden acudir empresas extranjeras cuando sienten que una decisión de un país afecta sus intereses.

Es decir, si el Gobierno cambia una ley o una regla y eso impacta a una empresa, esa compañía puede llevar el caso a un tribunal fuera de Colombia para que decida quién tiene la razón. Lo que plantea el gobierno de Gustavo Petro es dejar de depender de ese tipo de tribunales internacionales.

La idea es que Colombia tenga más control sobre cómo se resuelven esos conflictos y no que todo termine en manos de entidades externas. El debate está en que, según varios expertos y el propio Gobierno, muchas de esas decisiones terminan favoreciendo a las empresas. Por eso, la propuesta busca cambiar las reglas actuales y revisar si ese sistema realmente le conviene al país.

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