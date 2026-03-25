¿Iván Cepeda o Paloma Valencia? El giro en la más reciente en encuesta de candidatos

La carrera por la Casa de Nariño en 2026 ha entrado en una fase decisiva tras conocerse los resultados de la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC), realizada para la Revista Cambio entre el 17 y el 21 de marzo.

Con una muestra de 2,157 personas en todo el país, el panorama electoral revela un consolidado liderazgo en la izquierda y una reconfiguración de fuerzas en la derecha colombiana.

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Iván Cepeda se mantiene a la cabeza

El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, continúa liderando la intención de voto con un 34.5%. Aunque su crecimiento se describe como estable, Cepeda se posiciona como el candidato a batir en la primera vuelta de mayo. Su base electoral parece sólida tras el sorteo de la Registraduría, donde obtuvo la primera casilla del tarjetón oficial.

El ascenso de Paloma Valencia y el factor Oviedo

La gran sorpresa de esta medición es la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien ha experimentado un crecimiento notable al alcanzar el 22.2% de apoyo. Este ascenso coincide con la definición de su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, lo que le ha permitido desplazar a otros contendores y consolidarse como la principal alternativa de oposición.

Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda Foto: Abelardo de la Espriella, AFP y @IvanCepedaCast

De la Espriella y otros candidatos en la contienda

En tercer lugar se ubica el abogado Abelardo de la Espriella con un 15.4% de la intención de voto. Los datos del CNC reflejan una pérdida de impulso para su campaña en comparación con mediciones previas, quedando ahora a casi siete puntos de distancia de Valencia.

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Más rezagados en la encuesta aparecen figuras como Claudia López, con un 3.7%, y Sergio Fajardo, con un 3.6%. Otros sectores como el voto en blanco registran un 6.5%, mientras que los indecisos y quienes no votarían por ninguna opción suman un 9.9% del total de la muestra.

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Escenarios de segunda vuelta

El estudio del CNC también planteó escenarios hipotéticos de balotaje. En un enfrentamiento directo entre Iván Cepeda y Paloma Valencia, la brecha se cierra significativamente: Cepeda obtendría un 43% frente a un 40% de Valencia, lo que sugiere un escenario de empate técnico y una disputa cerrada por la presidencia de Colombia.

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Este reporte del CNC confirma que, tras las consultas interpartidistas, el electorado colombiano está polarizando sus preferencias entre la continuidad del proyecto político actual y una oposición liderada por figuras que han logrado capitalizar alianzas estratégicas.