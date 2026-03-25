Tarjetón Presidencial 2026: así quedaron las posiciones de los candidatos

La Registraduría Nacional del Estado Civil definió este miércoles 25 de marzo el orden en el que aparecerán los candidatos presidenciales en el tarjetón para la primera vuelta de las elecciones, programadas para el próximo 31 de mayo.

Este proceso, que se realiza mediante sorteo, contó con la presencia de representantes de las distintas campañas y del registrador nacional, Hernán Penagos.

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Aunque se trata de un procedimiento basado en el azar, la ubicación de los aspirantes en el tarjetón presidencial 2026 suele generar expectativa, ya que puede influir en la recordación de los votantes al momento de marcar su elección en las urnas.



Por eso, cada posición asignada es observada con atención tanto por los equipos de campaña como por la opinión pública.

Uno de los resultados que más llamó la atención fue que Iván Cepeda quedó ubicado en el primer lugar, acompañado de su fórmula vicepresidencial Aída Quilcué.

Esta posición es considerada por algunos analistas como estratégica, ya que es la primera opción visible para los votantes al momento de revisar el tarjetón.

En otras posiciones también se ubicaron candidatos con alta visibilidad en la contienda. Claudia López aparece en el tercer lugar junto a su fórmula, mientras que en el quinto puesto quedó Abelardo de la Espriella, quien también ha venido ganando protagonismo en el escenario político.

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En la parte inferior del tarjetón presidencial 2026 se encuentran otros nombres clave. Paloma Valencia quedó ubicada hacia el final junto a Juan Daniel Oviedo, lo que generó sorpresa entre algunos sectores, teniendo en cuenta su nivel de reconocimiento. Justo después aparece Sergio Fajardo, quien nuevamente participa en la contienda presidencial.

El tarjetón también incluye a otros aspirantes que buscan abrirse espacio en la carrera hacia la Casa de Nariño, como Roy Barreras, Carlos Caicedo, Luis Gilberto Murillo y Miguel Uribe Turbay, entre otros.

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Cada uno de ellos estará acompañado por su respectiva fórmula vicepresidencial, lo que completa la lista oficial que verán los votantes.

Este es el orden oficial del tarjetón presidencial 2026 en primera vuelta

Así se organizó la tarjeta electoral con los candidatos y sus fórmulas:

Iván Cepeda y Aída Quilcué Clara López y María Consuelo del Río Claudia López y Leonardo Huertas Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas Abelardo De la Espriella y José Manuel Restrepo Mauricio Lizcano y Pedro De la Torre Miguel Uribe Londoño y Luis Fernanda Villegas Sondra Macollins Garvin y Leonardo Karam Helo Roy Barreras y Martha Lucía Zamora Carlos Caicedo y Nelson Alarcón Gustavo Matamoros y Mila María Paz Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo Sergio Fajardo y Edna Bonilla Luis Gilberto Murillo y Luz María Zapata

Tarjetón primera vuelta Foto: Registraduría Nacional del Estado civil

Más allá de las posiciones específicas, este paso marca un momento clave en el calendario electoral, ya que deja todo listo para la impresión del material que será utilizado en la jornada de votación.

A partir de ahora, las campañas entran en una fase decisiva en la que intensificarán sus estrategias para atraer a los ciudadanos.

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En este contexto, la ubicación en el tarjetónpresidencial 2026 se convierte en un elemento adicional dentro de una competencia que estará marcada por debates, propuestas y la capacidad de cada candidato para conectar con el electorado.

Mientras tanto, crece la expectativa por lo que ocurrirá el 31 de mayo, cuando los colombianos acudan a las urnas para definir quiénes avanzarán a la segunda vuelta presidencial

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