La confesión de Mara Cifuentes sobre su cuerpo que sorprendió a todos

Mara Cifuentes vuelve a estar en el centro de la conversación digital tras revelar detalles inéditos sobre su proceso de identidad y las decisiones que ha tomado respecto a su cuerpo.

En una entrevista con El Klub de La Kalle, la modelo colombiana abrió su corazón y explicó por qué decidió no someterse a una cirugía de reasignación completa, una confesión que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

Reconocida desde su paso por el reality La Agencia, Mara Cifuentes ha construido una carrera marcada por la visibilidad, la moda y una constante evolución personal. Ahora, su testimonio vuelve a poner sobre la mesa un tema que genera interés y múltiples reacciones en redes sociales.

Mara Cifuentes y la decisión sobre su cuerpo

Durante su conversación Mara Cifuentes fue directa al explicar su postura. “Yo no me hice la reasignación de género, realmente yo decidí seguir con mi cuerpo”, expresó, dejando claro que su proceso ha estado guiado por una percepción personal de identidad.

En sus palabras, la modelo describió cómo se percibe a sí misma, utilizando una metáfora que llamó la atención: “Soy una sirena y me siento sirena”. Esta afirmación, lejos de ser una frase pasajera, resume la forma en que entiende su identidad, marcada por una dualidad con la que asegura sentirse cómoda.

El nombre de Mara Cifuentes ha estado ligado en los últimos años a un proceso de transformación visible, especialmente a través de procedimientos como la feminización facial. Sobre este punto, la modelo explicó que estas intervenciones han sido clave en su bienestar: “Es liberador, se siente como quitarse un peso encima… amas lo que ves”.

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Mara Cifuentes y su proceso de transformación

Aunque no optó por una reasignación completa, la modelo sí ha realizado cambios importantes en su imagen. Entre ellos, mencionó procedimientos enfocados en suavizar rasgos faciales y la incorporación de prótesis, decisiones que, según explicó, hacen parte de su construcción personal.

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Para Mara Cifuentes, estas transformaciones no solo tienen un impacto físico, sino también emocional. En la entrevista destacó que estos cambios se han convertido en una especie de “armadura” que le permite proyectarse con mayor seguridad en su entorno profesional y personal.

Además de su evolución estética, la figura pública también ha atravesado momentos complejos en su vida personal, incluyendo procesos de rehabilitación que marcaron un punto de inflexión.

Actualmente, está enfocada en retomar su carrera en el modelaje y fortalecer sus emprendimientos, mostrando una nueva etapa en su trayectoria.

En este contexto, la historia de Mara Cifuentes se posiciona nuevamente en el radar mediático, no solo por su impacto en la industria de la moda, sino por la manera en que comparte su experiencia con transparencia. Su relato, cargado de matices personales, continúa generando conversación en plataformas digitales, donde cada declaración se convierte en tendencia y abre nuevos espacios de diálogo.

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