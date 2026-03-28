Curiosa iniciativa busca disminuir estrés cotidiano con el llamado de 'Tómatela ligera'

Una nueva iniciativa busca llamar la atención sobre la forma en que las personas, especialmente en Colombia, reaccionan ante las situaciones cotidianas y el ritmo acelerado de la vida diaria; pues no es un secreto que el mundo va a un ritmo cada vez más acelerado.

Por eso varias compañías se han interesado en prestarle atención al afán diario que consume a las personas y que en medio de esas situaciones dejan pasar por alto momentos especiales o partes de su vida que serían más valorados con solo aplicar la frase 'Tómatela ligera.

Esta iniciativa presentada en Colombia por la marca Andina Light propone reflexionar sobre la tendencia a sobredimensionar problemas comunes.Según la marca, la campaña parte de una observación sobre el contexto actual: muchas personas sienten que la vida transcurre cada vez con mayor rapidez, lo que lleva a reaccionar de forma inmediata ante contratiempos o malentendidos que, en ocasiones, terminan adquiriendo mayor relevancia de la que realmente tienen.



En ese escenario, la propuesta busca invitar a las personas a hacer una pausa y mirar con más perspectiva los episodios cotidianos. La estrategia se desarrolla a partir de situaciones del día a día, abordadas con humor y una narrativa cercana que pretende generar identificación con el público.



"El mundo hoy nos empuja a reaccionar de inmediato y a sobredimensionar lo que ocurre. Con ‘Tómatela ligera’ queremos invitar a las personas a hacer una pausa, entender que no todo es tan grave como parece y afrontar la vida con una actitud más positiva”, explicó Miguel Andrés Ángel, gerente de marca Andina.

De acuerdo con los promotores de la campaña, la iniciativa no pretende restar importancia a problemas reales, sino plantear que muchas situaciones diarias pueden verse con mayor calma cuando se analizan con distancia.

A través de escenas que exageran momentos comunes —como errores, demoras o confusiones— la narrativa busca mostrar cómo estas situaciones pueden percibirse de forma distinta con el paso del tiempo.Para difundir el mensaje, la campaña incluye intervenciones urbanas, piezas audiovisuales y contenidos digitales. Estas acciones recrean situaciones cotidianas llevadas al límite de la exageración y luego replanteadas desde una perspectiva más ligera.

Las actividades se desarrollan tanto en espacios públicos como en redes sociales, con el objetivo de generar conversación en torno a la sensación compartida de que muchas situaciones del día a día parecen urgentes o más graves de lo que realmente son. La campaña también está vinculada con la propuesta de producto de la marca, que promueve una cerveza de características ligeras como parte de la idea central de asumir la vida con mayor tranquilidad. Sin embargo, el eje de la iniciativa se centra en plantear una reflexión sobre la forma en que las personas afrontan las pequeñas tensiones del día a día.