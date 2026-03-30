Renta Joven activa transferencias del primer ciclo 2026; conoce el plazo máximo

El primer movimiento de dinero del año para los estudiantes ya es una realidad. Desde este viernes 27 de marzo, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) soltó los recursos correspondientes al primer ciclo de 2026 del programa Renta Joven.

Si eres de los que estaba revisando el saldo cada cinco minutos, esta información es para ti, porque hay novedades importantes sobre quiénes cobran y por dónde deben pasar por su dinero.

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En esta ocasión, el beneficio llega a un grupo selecto de 52,110 jóvenes. Pero ojo, no es una repartición al azar. El dinero que se está entregando cubre la matrícula del segundo semestre de 2025 para quienes están en Instituciones de Educación Superior (IES).



Por el lado de los valientes del SENA, el pago corresponde a los meses de octubre y noviembre del año pasado. Es decir, es el impulso necesario para poner al día las cuentas del estudio.

La logística cambió y es vital que no vayas a dar vueltas a donde no es. Si no tienes una cuenta bancaria activa y cobras bajo la modalidad de giro, olvídate de los operadores antiguos.

A partir de este ciclo, los nuevos encargados de entregarte la plata son SuRed y SuperGiros. Estos aliados tienen puntos en casi cada esquina, así que la excusa de "me queda lejos" ya no aplica. En total, son 27,668 participantes los que deben acercarse a estos puntos físicos para reclamar su transferencia.

¿Qué pasa con los que sí tienen su cuenta registrada?

El proceso se mueve a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). Para este grupo, que suma unos 442 beneficiarios específicos en esta tanda, el abono comenzó a verse reflejado desde el mismo 27 de marzo.

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Un dato clave para los que tuvieron problemas el año pasado: Prosperidad Social se puso al día con los "pendientes".

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Si fuiste de los 17,179 participantes que se quedaron viendo un chispero en el ciclo 6 de 2025 porque no se adjudicó el operador a tiempo, ¡buenas noticias! Ese dinero también está disponible ahora por la modalidad de giro.

Incluso si tuviste rechazos en Daviplata durante los ciclos 5 y 6 de 2025, podrás cobrar esos recursos pendientes por giro en este primer ciclo, siempre y cuando cumplas con las validaciones del caso.

La bolsa de dinero para este arranque de año no es pequeña; son más de 22,768 millones de pesos invertidos en el talento joven del país. Pero como todo lo bueno tiene su límite, no te puedes dormir en los laureles.

El plazo máximo para retirar tu dinero es el 5 de abril. Después de esa fecha, el sistema cierra el ciclo y podrías tener complicaciones para recuperar ese pago.

Mientras corres por tu dinero, no olvides el futuro cercano. Si tienes cambios en tu situación académica o personal, tienes una ventana muy corta para reportar novedades.

El portal del joven estará recibiendo estas actualizaciones desde el 26 de marzo hasta el 1 de abril. Lo que reportes en estos días es lo que definirá si entras o no en el ciclo 2 de 2026.

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Renta Joven, que es la versión repotenciada de lo que antes conocíamos como Jóvenes en Acción, busca que no tires la toalla en la educación superior o en tu formación técnica.

El año pasado, el programa logró apoyar a casi 179,000 estudiantes con una inversión gigante, y este 2026 la meta es mantener ese ritmo de apoyo constante. Así que ya sabes: revisa tu modalidad, ubica tu punto de SuperGiros o SuRed más cercano y aprovecha este recurso antes de que llegue la fecha límite.