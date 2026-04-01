Revelan “gesto” del conductor de tractocamión segundos antes del choque vía Zipaquirá

El accidente en la vía Zipaquirá - Ubaté sigue dejando detalles que ayudan a reconstruir lo ocurrido en la mañana del 1 de abril. Una de las sobrevivientes, María del Carmen Salazar, relató cómo vivió ese momento en el peaje de Casa Blanca, donde todo cambió en cuestión de segundos.

La mujer estaba en el lugar esperando la ruta de su empresa, como lo hacía habitualmente cada mañana. Eran cerca de las 6:35 a. m. cuando, junto a dos compañeras, notó que algo no estaba bien. Un ruido fuerte empezó a llamar la atención: se trataba de una tractomula que descendía a alta velocidad.

Puedes leer: Imágenes: Explosión vía Zipaquirá - Ubaté, en Cundinamarca, deja varios muertos y heridos



Según su testimonio, el vehículo de carga avanzaba sin control aparente y terminó impactando contra varios automotores en la zona. En pocos segundos, la escena se volvió caótica. El choque múltiple involucró carros particulares, motocicletas y otros vehículos que estaban cerca del peaje.

El impacto desencadenó una fuerte explosión que obligó a quienes estaban en el lugar a reaccionar de inmediato. La prioridad fue alejarse. María del Carmen intentó correr, pero en medio de la emergencia fue golpeada por un cono de señalización que salió expulsado tras la detonación.

Publicidad

El objeto la impactó en la espalda y la hizo caer al suelo. Posteriormente, fue trasladada a un centro asistencial, donde recibió atención médica y actualmente se encuentra en recuperación en un hospital de Cajicá.

Puedes leer: "Algo trágico": Crudo relato de testigo de explosión de peaje en vía Zipaquirá-Ubaté

Publicidad

“Todo fue muy rápido. La mula rozó una estructura, se llevó varios carros y luego vino la explosión. Salimos a correr, pero todo ocurrió en segundos”, contó la mujer.

Mientras tanto, las autoridades continúan con el proceso de atención e investigación. El balance oficial indica que cinco personas fallecieron en el lugar. Cuatro de ellas se encontraban en un mismo vehículo, mientras que la quinta era un motociclista que también resultó afectado.

En el sitio siguen trabajando organismos de emergencia, Policía y personal técnico, quienes avanzan en la recolección de información para esclarecer los hechos. La vía, por su parte, tuvo que ser cerrada temporalmente para facilitar las labores.

Testimonio de sobreviviente en accidente vía Zipaquirá /Foto: AFP

Lo que contó la sobreviviente sobre los segundos antes del impacto

De acuerdo con el relato de María del Carmen Salazar, hubo un detalle que marcó esos instantes previos al choque. La mujer aseguró que el conductor del camión alcanzó a accionar la bocina en repetidas ocasiones, desesperadamente, mientras descendía por la vía, como una forma de alertar a quienes estaban cerca.

Ese sonido, según explicó, fue lo primero que la puso en alerta a ella y a las personas que la acompañaban. La insistencia del pito hizo evidente que algo no estaba en control, lo que llevó a varios a intentar reaccionar antes del impacto.

Por ahora, no hay una confirmación oficial sobre lo que ocurrió con el vehículo antes del accidente. Serán los análisis tecnomecánicos y las investigaciones de las autoridades los que determinen con precisión las causas del siniestro y las condiciones en las que se encontraba el camión en ese momento.

