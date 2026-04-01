Accidente en Zipaquirá-Ubaté: sube la cifra de muertos; una familia y su mascota en la lista

El grave accidente registrado en la vía Zipaquirá - Ubaté durante la mañana de este 1 de abril sigue dejando información impactante. Las autoridades confirmaron que ya son cinco las personas que perdieron la vida tras el choque múltiple que involucró al menos 11 vehículos.

El reporte fue entregado por la Gobernación de Cundinamarca, que actualizó la cifra luego de que se encontrara una víctima adicional dentro de uno de los automotores afectados.

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Según explicó el gobernador Jorge Emilio Rey, cuatro de las personas estaban en el mismo vehículo, mientras que la quinta corresponde a un motociclista que también resultó involucrado en el siniestro.



El hecho ocurrió sobre las 5:45 de la mañana, a la altura del peaje Casa Blanca, en el corredor que conecta a Ubaté con Zipaquirá. En ese punto, un vehículo de carga habría presentado una falla en los frenos, lo que desencadenó el impacto en cadena.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Cundinamarca entregó un primer balance en el que confirmó la magnitud de lo ocurrido: motocicletas, carros particulares, camionetas y vehículos de carga terminaron afectados en cuestión de segundos. La escena obligó a una rápida reacción de los organismos de emergencia.

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En el lugar hicieron presencia unidades de la Policía, Bomberos, Defensa Civil y personal médico, quienes trabajaron de forma coordinada para atender la situación. Además, fue necesario el apoyo de la concesión vial y de equipos técnicos para intervenir zonas afectadas en la infraestructura.

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Uno de los puntos que más ha llamado la atención es que, tras el impacto, se generó un incendio que complicó aún más la emergencia. Esta situación afectó directamente la identificación de varias de las personas fallecidas, por lo que equipos especializados avanzan en ese proceso.

Mientras tanto, los heridos fueron trasladados a distintos centros asistenciales del departamento, donde continúan recibiendo atención médica. Aunque no se ha entregado un reporte detallado del estado de cada uno, se confirmó que varios presentan lesiones de consideración.

Fallecidos y heridos- accidente en Zipaquirá

Causas del accidente en Zipaquirá

Las autoridades mantienen activo el operativo en la zona mientras avanzan las investigaciones para establecer con precisión cómo se desarrollaron los hechos. La principal hipótesis apunta a una falla mecánica en el sistema de frenos del tractocamión, pero será el análisis técnico el que confirme esta versión.

El capitán Álvaro Eduardo Farfán, del cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, explicó que desde el primer momento se activaron todos los protocolos de atención.

También señaló que el trabajo en el sitio incluyó acciones como la desenergización de algunos puntos que resultaron comprometidos tras el impacto.

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Por ahora, el tránsito en este corredor vial se ha visto afectado mientras continúan las labores de inspección y remoción. Las autoridades han pedido precaución a quienes transitan por la zona y estar atentos a los reportes oficiales.

El caso sigue en desarrollo y se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles tanto sobre las víctimas como sobre las circunstancias exactas que llevaron a este fuerte accidente que sacudió a Cundinamarca en las primeras horas del día.