Aparece VIDEO del momento exacto de accidente en vía Zipaquirá-Ubaté; así fue el choque

En la mañana de este miércoles 1 de abril de 2026, se presentó un accidente de tránsito en la vía Zipaquirá-Ubaté, la cuál dejó un saldo de 21 personas heridas y cinco fallecidos. El siniestro, ocurrido en el peaje Casablanca (municipio de Cogua), fue captado en un video que se ha vuelto viral en las últimas horas.

Se conoció que las imágenes que circulan en redes sociales provienen de la cámara de seguridad de uno de los vehículos que se encontraba haciendo fila para pagar el peaje. Donde se puede evidenciar que a las 5:36 a.m., muestra el instante aterrador en que un tractocamión con leche se quedó sin frenos.

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Durante la grabación se observa cómo el pesado vehículo pierde el control y atraviesa el peaje, arrollando a los vehículos que esperaban su turno. Los testigos y las imágenes dan cuenta de los momentos que se vivieron; además, en el material audiovisual se alcanza a escuchar el llanto de lo que parece ser un perro. Si deseas ver el video ingresa acá



¿Qué más se conoce del accidente en la vía Zipaquirá-Ubaté?

Las autoridades de Cundinamarca confirmaron que ya son cinco las personas fallecidas por el accidente en la vía Zipaquirá-Ubaté. Según el reporte oficial, cuatro de las víctimas fatales pertenecían a una misma familia que viajaba en un vehículo particular junto a su mascota.

Mientras que confirmaron que la quinta víctima es un motociclista, quien habría sido el primero en ser impactado de lleno por el tractocamión de leche. Por otro lado, se conoció que hasta el momento hay 21 personas que se encuentran recibiendo atención médica debido a sus heridas.

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En total son 19 adultos y dos menores de edad. Uno de estos menores se encuentra en estado crítico y tuvo que ser trasladado de urgencia desde el Hospital Regional de Zipaquirá hacia el Hospital Universitario de La Samaritana en Bogotá, mientras que los otros se encuentran en observación.

Ante esto, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, se pronunció a través de sus redes sociales compartiendo imágenes del lugar del siniestro, donde se aprecian vehículos completamente calcinados y restos esparcidos sobre el asfalto. El mandatario expresó su solidaridad con las familias afectadas y advirtió que el número de víctimas podría variar mientras avanzan las labores de rescate.

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Debido a la magnitud del accidente y la necesidad de remover los vehículos afectados, la carretera Zipaquirá-Ubaté permanece cerrada. Las autoridades han recomendado a los viajeros que salen de Bogotá con motivo del puente festivo de Semana Santa tomar rutas alternas.

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