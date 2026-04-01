Habla testigo de muerte de cajera que recibió un chocolate a conductor; crudos detalles

El caso de Kathya Bartolo, una joven de 26 años que trabajaba como cajera en un peaje de Veracruz, México, dio un giro de un testimonio que cuenta sobre sus últimos minutos de vida, esto mientras las autoridades siguen investigando lo que ocurrió alrededor de este caso.

De acuerdo con el relato proporcionado por una de sus compañeras de trabajo, los hechos ocurrieron durante el turno nocturno del pasado miércoles 25 de marzo, aproximadamente a las 4 de la mañana. Kathya recibió dos barras de chocolate de manos de un conductor que transitaba por el peaje.

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En el cual la joven decidió ingerir una de las golosinas y, apenas 20 minutos después de la ingesta, su estado de salud comenzó a deteriorarse de forma alarmante. Al punto que la aparición de los síntomas es lo que más le preocupó debido al poco tiempo que hubo entre el consumo y lo ocurrido con su compañera.



¿Cuáles fueron los síntomas que tuvo Kathya Bartolo?

El testimonio de la compañera de Kathya Bartolo a medios como El Heraldo de México y Excélsior, muestra el sufrimiento que tuvo la joven pocos minutos después de consumir, tanto es así que mencionó que ella comenzó a sufrir un intenso dolor en el pecho, acompañado de una marcada dificultad para respirar y una aceleración severa del ritmo cardíaco.

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“Se agarraba el pecho y decía que le dolía mucho el corazón”, indicó la testigo presencial, subrayando la rapidez con la que la víctima perdió la estabilidad. Ante la gravedad de la situación, sus compañeros de turno solicitaron ayuda inmediata y procedieron a trasladarla a un centro médico cercano. Sin embargo, pese a los esfuerzo Kathya Bartolo terminó perdiendo la vida.

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Los primeros reportes médicos señalan que la causa del deceso fue un derrame cerebral presuntamente asociado a una intoxicación severa. Esta hipótesis ha puesto en alerta a las autoridades, quienes trabajan actualmente para determinar si el chocolate estaba contaminado accidentalmente o si contenía alguna sustancia peligrosa introducida de forma deliberada.

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En este momento, la prioridad de los investigadores es identificar y localizar al conductor que entregó los dulces a Kathya, para determinar si esto fue una coincidencia o este tenía una intención.

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