Alerta en Bogotá: desaparece familia completa tras ser vista en Venecia; hay dos niños

La incertidumbre crece en el sur de Bogotá tras la desaparición de una familia completa que no ha vuelto a dar señales desde el pasado 22 de marzo. Se trata de cinco personas que fueron vistas por última vez en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, y desde entonces su paradero es desconocido.

Los desaparecidos fueron identificados como Alexis Reina, de 44 años; Yessica Carrillo, de 42; Alexandra Reina, de 19, y dos menores de edad, de 2 y 12 años. Según relataron sus allegados, todos residían en el barrio Fátima, pero ese domingo decidieron salir juntos y compartir en familia.

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De acuerdo con los testimonios entregados a medios de comunicación, ese día estuvieron en un parque cercano al lugar de trabajo de la joven Alexandra. Varias personas aseguran haberlos visto en diferentes puntos de la zona, lo que confirma que estuvieron en Venecia durante esa jornada.

Sin embargo, después de ese momento no hay rastro claro de lo que ocurrió. La preocupación aumentó con el paso de los días, especialmente porque no se registran comunicaciones directas con ninguno de los cinco integrantes.

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Una llamada pidiendo dinero

Uno de los elementos que más inquieta a la familia es una llamada recibida por el hermano de una de las desaparecidas. En esa comunicación, una persona desconocida le solicitó una suma de dinero a cambio de permitir el contacto con uno de sus seres queridos.

Según el relato conocido, la voz al otro lado de la línea insistía en que se trataba de una situación delicada y que el cumplimiento de sus indicaciones era clave. Incluso, en la conversación se mencionó que solo permitirían el contacto con una de las personas, a pesar de que son cinco los desaparecidos.

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Desaparece familia completa tras ser vista en Venecia

Mientras tanto, los allegados lograron ingresar a la vivienda familiar, donde encontraron todo en aparente orden. No se evidenciaron señales de desorden o situaciones fuera de lo común. Lo único que notaron como ausencia fue el coche que utilizaban para movilizar a la menor de dos años.

Este detalle ha generado más dudas sobre lo ocurrido, ya que sugiere que la salida de la vivienda se dio en condiciones normales, sin indicios visibles de una situación irregular en ese momento.

Los familiares han insistido en que no existen antecedentes que permitan explicar lo sucedido. Según han señalado, se trata de personas dedicadas a sus actividades cotidianas, sin relación con situaciones que pudieran anticipar un hecho de este tipo.

Ante la falta de respuestas, el caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía, entidad que adelanta las diligencias correspondientes. Por su parte, la familia asegura que también buscó apoyo en otras instancias, con el objetivo de activar la búsqueda lo más pronto posible.