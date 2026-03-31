Revelan causa de muerte de cajera de peaje luego de comer chocolate que le dio un conductor

Las autoridades continúan haciendo la investigación del caso de Kathya Bartolo, una joven de 26 años que perdió la vida después de aceptar un regalo de un desconocido mientras cumplía con su jornada laboral, en la ciudad de Veracruz, México, por lo cual, este suceso es investigación por parte de las autoridades forenses.

El incidente ocurrió en una caseta de cobro donde Kathya se desempeñaba como cajera y según medios locales un conductor que transitaba por el peaje le entregó dos barras de chocolate como un gesto de cortesía. Sin embargo, poco después de ingerir una de ellas, la joven comenzó a experimentar un deterioro físico acelerado que alertó a sus compañeros de trabajo.

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Kathya Bartolo presentó dolor intenso en el pecho, malestar estomacal y una aceleración marcada del ritmo cardíaco, una situación que escaló rápidamente hasta que la joven sufrió convulsiones, lo que obligó a solicitar ayuda médica de emergencia de forma inmediata para saber lo que estaba sucediendo.



¿Cuáles son las posibles causas del fallecimiento de Kathya Bartolo?

A pesar de que fue trasladada a un centro asistencial, los esfuerzos de los médicos fueron insuficientes y Kathya Bartolo falleció poco después de su ingreso debido a un cuadro de emergencia crítica.

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Por lo cual, los primeros resultados del dictamen forense, difundidos recientemente, mostraron que una de las causas de muerte de la joven preliminarmente se debe a un derrame cerebral asociado a una posible intoxicación severa a raíz del chocolate que terminó consumiendo.

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Sin embargo, este diagnóstico aún no es definitivo, ya que las autoridades continúan realizando estudios especializados para confirmar si se trató de un caso de envenenamiento provocado. Como parte del protocolo, los investigadores han incautado la segunda barra de chocolate que la joven no alcanzó a consumir, con el fin de someterla a análisis de laboratorio.

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Mujer muere en peaje /Foto: IA /redes sociales

Paralelamente, las autoridades mexicanas trabajan en la identificación y búsqueda del conductor que entregó los chocolates, esto para saber si existe relación previa entre el sujeto y la víctima o todo se trató de una coincidencia. Mientras avanzan las indagaciones y se esperan los resultados finales de toxicología, los familiares y compañeros de Kathya Bartolo exigen justicia y claridad sobre esta situación ocurrida.

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