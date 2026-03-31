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Mujer abandona su hija en Barranquilla con desgarradora carta: "Hay abuso en la familia"

Se conoció que la menor habría sido víctima de maltrato constante por parte de un familiar; se evidenciaron marcas en su cuerpo.

Mujer abandonó a su hija en hospital en Barranquilla
Mujer abandona su hija en Barranquilla con desgarradora carta: "Hay abuso en la familia", imagen de referencia
Foto: imagen realizada con ImageFX
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 1 de abr, 2026

En Barranquilla hay conmoción tras conocerse el caso de una pequeña de 13 años de edad, quien fue abandonada por una mujer, quien sería su madre, en el Hospital Niño Jesús. Sin embargo, lo que más llama la atención de lo ocurrido, fue que junto a la menor había una carta con los motivos de este hecho.

Según los reportes de Blu Radio, una mujer de escasos recursos llegó al centro asistencial buscando atención médica para la menor. Sin embargo, poco después de solicitar ayuda, la madre desapareció sin dejar rastro, dejando a la niña bajo el cuidado del personal médico con una nota.

Puedes leer: Hallan pista clave en familia desaparecida en Bogotá: una llamada aclararía el caso

Por otro lado, se conoció que en la carta, la madre detalló un presunto y sistemático abuso contra la menor. La mujer aseguró en el texto que no contaba con los medios ni la capacidad para salvaguardar a su hija frente a su propio entorno familiar, señalando directamente a varios parientes como los responsables de las agresiones.

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Al punto que dentro del texto mencionó que su pedido fue claro, que otros asumieran la responsabilidad de cuidar a la niña ante la imposibilidad de protegerla en su hogar.

Los médicos confirmaron las lesiones en el menor de edad

El personal médico recibió a la pequeña confirmó el hallazgo de lesiones físicas graves compatibles con actos de violencia. El equipo de salud procedió a la hospitalización inmediata de la menor para estabilizar su condición.

Puedes leer: Capturan a presuntos responsables del 'paseo millonario' a Diana Ospina; así va el caso

Además, la nota de la madre mencionaba la posibilidad de que la niña hubiera contraído una enfermedad de transmisión sexual (ETS), una hipótesis que actualmente continúa bajo rigurosa evaluación médica. Por lo cual, ante la gravedad de los hechos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tomó la custodia de la menor de manera inmediata.

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Actualmente, la pequeña se encuentra bajo el cuidado de una madre sustituta mientras permanece internada y recibe atención especializada, para poderla estabilizar.

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Mientras el ICBF y el hospital gestionan la recuperación de la niña, la Policía de Infancia y Adolescencia informó que inicialmente no tenían conocimiento del caso y denunciaron que, el pasado viernes, el hospital les negó el ingreso para verificar la situación. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación trabaja para identificar y localizar a los familiares señalados en la carta materna.

Mira también: Pareja de Iván Mordisco, alias Lorena, habría sido abatida en la selva, ¿quién era?

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