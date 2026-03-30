Escandalosa nueva hipótesis en muerte del auxiliar de vuelo en Medellín

Las autoridades nacionales comenzaron a manejar una de las posibles hipótesis sobre lo ocurrido con Eric Gutiérrez, auxiliar de vuelo que fue reportado como desaparecido el 22 de marzo y cuyo cuerpo fue hallado sin vida el 27 de marzo. En ese contexto, se investiga un posible robo con escopolamina, una modalidad delictiva frecuente en la ciudad.

Se conoció que Eric Gutiérrez, era un ciudadano salvadoreño con nacionalidad estadounidense de 32 años y residente en Dallas, quien llegó a la capital antioqueña en un vuelo procedente de Miami. El domingo 22 de marzo, aprovechó su tiempo libre y salió a disfrutar de la vida nocturna junto a varios compañeros de trabajo.

Inicialmente, se conoció que el grupo estuvo en el sector de El Poblado y luego se desplazó a la discoteca "Perro Negro", ubicada en el barrio La América. Los registros indican que, tras el cierre del establecimiento, Gutiérrez y una compañera se habrían reunido con dos hombres desconocidos, con quienes se movilizaron hacia el municipio de Itagüí.

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Por otro lado, la alerta arrancó cuando la compañera de habitación de Eric regresó al lugar de hospedaje en un estado de total desorientación, por lo que debió ser trasladada a un centro médico. Ante esto, las autoridades sospechan que la mujer fue drogada con escopolamina, lo que reforzó la hipótesis de que el auxiliar de vuelo también habría sido víctima de un ataque similar para robarlo.



¿Cómo se encontró el cuerpo de Eric Gutiérrez?

Después de una búsqueda, el cuerpo del auxiliar de vuelo fue encontrado el viernes 27 de marzo por habitantes de la zona rural del corregimiento de Puente Iglesias, específicamente en el río Piedras, entre los municipios de Jericó y Fredonia, y por el estado de identificación del cuerpo se requirió apoyó de forenses y agencias internacionales.

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Al punto que se utilizó el cotejo de huellas dactilares para confirmar que se trataba de Eric Gutiérrez. El dictamen de Medicina Legal descartó que se tratara de una muerte por causas naturales, señalando que esta situación sucedió probablemente el mismo fin de semana de su desaparición.

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El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, informó que la investigación ha avanzado significativamente gracias al rastreo de geolocalización, cámaras de seguridad y testimonios. Actualmente, las autoridades tienen identificados varios vehículos y personas que estuvieron con la víctima.

Organizaciones como el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo también han manifestado su preocupación, señalando que en lo que va del año se han registrado múltiples registros contra personas de la comunidad LGBTIQ+.