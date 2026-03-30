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Inesperada reacción de Yeferson Cossio tras broma en avión de Avianca

La aerolínea indicó que todo se desencadenó por un artefacto que emitió un fuerte olor. Tras esto, el influencer se pronunció.

Mensaje de Yeferson Cossio tras la broma de Avianca
Inesperada reacción de Yeferson Cossio tras broma en avión de Avianca
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 30 de mar, 2026

Yeferson Cossio, reconocido creador de contenido se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras un incidente ocurrido en un vuelo internacional de la aerolínea Avianca, esto después de que la compañía anunciara medidas drásticas contra el influenciador, ante esto decidió usar sus redes sociales para pronunciarse ante este caso.

Una vez se conoció la decisión de Avianca de cancelar su trayecto de regreso e iniciar acciones legales, Cossio reaccionó inicialmente a través de sus historias de Instagram, fiel a su estilo y con un tono que mezclaba la sorpresa y el sarcasmo, el creador de contenido escribió: “¿Ah, cómo así, yo por aquí apenas despertándome y ya me inventaron mero chisme? Vea qué bueno”.

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Sin embargo, después Yeferson Cossio profundizó en su postura a través de su cuenta en la red social X, el influencer afirmó tener la “conciencia tranquila”, aclarando lo que esto significaba para él: "cuando digo que tengo la conciencia tranquila no me refiero a que no hice nada, me refiero a que no me arrepiento de nada de lo que hice".

Inesperada reacción de Yeferson Cossio tras broma en avión de Avianca
Inesperada reacción de Yeferson Cossio tras broma en avión de Avianca
Foto: imagen de @yefersoncossio

¿Cuál fue el inició del origen del conflicto de Yeferson Cossio con Avianca?

Cabe destacar que este incidente con la aerolínea ocurrió el pasado 11 de marzo de 2026 en el vuelo AV46, que cubría la ruta Bogotá–Madrid. Según reportes, el creador del contenido utilizó un “artefacto generador de olor químico” al interior de la cabina mientras la aeronave sobrevolaba el océano Atlántico.

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Puedes leer: Yeferson Cossio sorprende al revelar su última voluntad para el día de su fallecimiento

Posteriormente, la aerolínea explicó que este comportamiento fue considerado disruptivo y un riesgo potencial para la seguridad. Esto, según la compañía que las aeronaves son espacios cerrados donde el aire recircula constantemente, lo que hace que cualquier sustancia extraña sea una amenaza para la salud de los pasajeros y la tripulación.

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Además, Avianca también explicó que esta se encontraba lejos de aeropuertos donde realizar un aterrizaje de emergencia. Por lo cual, comentó que está decisión no se da por la fama que tiene Yeferson Cossio, sino en el cumplimiento de su contrato de transporte.

Avianca fue enfática al señalar que su decisión no se basó en la fama del creador de contenido, sino en el cumplimiento de su contrato de transporte, específicamente los literales que protegen el orden y la sanidad a bordo. Como resultado, la empresa canceló el contrato de transporte de Yeferson Cossio, dejándolo sin vuelo de regreso a Colombia, e informó que interpondrá acciones legales en su contra.

Por otro lado, también se conoció que esta aerolínea invitó al Congreso de la República para avanzar en el Proyecto de Ley 153 de 2025. Dicha iniciativa busca endurecer las sanciones contra los pasajeros disruptivos, creando listas de exclusión y multas más severas para evitar que actos planeados para generar "likes" pongan en riesgo la vida de las personas en el aire.

Comunicado de Avianca
Comunicado de Avianca
Foto: imagen tomada de Avianca

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