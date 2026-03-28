Yeferson Cossio sorprende al revelar su última voluntad para el día de su fallecimiento

El nombre de Yeferson Cossio volvió a encender las redes sociales, pero esta vez no por una broma o reto viral, sino por una confesión que tomó por sorpresa a millones de seguidores.

El creador de contenido habló abiertamente sobre lo que desea que ocurra el día de su muerte, dejando una petición que rápidamente se convirtió en tendencia por lo inusual y lo contundente de sus palabras.

El momento se dio a través de sus historias en redes sociales, donde el influencer compartió una reflexión personal tras vivir una experiencia que lo marcó profundamente. Días atrás, el paisa fue testigo de un fuerte accidente de tránsito mientras viajaba por Europa junto a su prometida, Carolina Gómez, y su hermana, Cintia Cossio. El episodio, que por poco termina en tragedia, llevó al creador a replantearse varios aspectos de su vida.



Yeferson Cossio y la experiencia que cambió su perspectiva

El propio influencer relató lo ocurrido con detalle: “Un carro venía sin frenos, nos rozó por detrás. Se fue contra una zanja y se estrelló durísimo contra una viga de un puente”. Este hecho, que dejó una fuerte impresión emocional en quienes lo acompañaban, también impactó profundamente al creador digital.

A partir de ese momento, el nombre de Yeferson Cossio comenzó a sonar con fuerza no solo por el accidente, sino por lo que vino después. En medio de ese contexto, el influencer decidió compartir con sus seguidores una reflexión íntima sobre su vida y su legado, lo que derivó en una declaración que pocos esperaban escuchar.

Las imágenes posteriores mostraban a su entorno cercano visiblemente afectado, lo que reforzó la carga emocional del momento. Fue entonces cuando el creador aprovechó el espacio para expresar lo que considera su última voluntad.



Yeferson Cossio y la petición que desató debate

En sus propias palabras, el influencer fue directo: “Solo tengo dos peticiones para cuando me muera: la primera es que echen mis restos en los lugares que yo más amé y la segunda es que no me cremen”. La frase, breve pero contundente, generó una ola de reacciones inmediatas.

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La declaración de Yeferson Cossio no tardó en viralizarse, provocando comentarios divididos entre quienes apoyan su deseo y quienes cuestionan cómo podría llevarse a cabo. El punto que más llamó la atención fue precisamente la combinación de ambas solicitudes, lo que abrió interrogantes entre los usuarios sobre la forma de cumplir esa voluntad.

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