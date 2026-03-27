Hallan cuerpo en Antioquia que sería de auxiliar de vuelo estadounidense desaparecido

Un hallazgo en zona rural de Antioquia encendió las alertas de las autoridades. Un cuerpo sin vida fue encontrado entre los municipios de Jericó y Puente Iglesias, y todo indica que podría corresponder a un auxiliar de vuelo, ciudadano estadounidense, que estaba desaparecido desde hace varios días.

Se trata de Eric Fernando Gutiérrez Molina, de 32 años, quien trabajaba como auxiliar de vuelo para American Airlines. Su desaparición había sido reportada desde el pasado 22 de marzo, luego de que fuera visto por última vez en el municipio de Itagüí, en el Valle de Aburrá.

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La información fue confirmada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien explicó que existe una alta probabilidad de que el cuerpo encontrado corresponda al ciudadano extranjero. Sin embargo, aclaró que la identificación oficial se realizará a través de Medicina Legal en Medellín, donde ya fue trasladado el cuerpo.

De acuerdo con los reportes iniciales, Gutiérrez Molina llevaba más de 80 horas sin ser ubicado. Las investigaciones indican que, antes de desaparecer, había estado compartiendo en Medellín y posteriormente se trasladó hacia Itagüí, donde se perdió su rastro.

Uno de los puntos que manejan las autoridades tiene que ver con la forma en la que se habría dado la situación. Según lo que se ha conocido hasta ahora, la principal hipótesis apunta a un caso relacionado con hurto mediante el uso de sustancias que alteran la voluntad de las personas, una modalidad que ha sido reportada en diferentes ciudades.

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Encuentran cuerpo en Antioquia: sería de auxiliar de vuelo de American Airlines

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¿Eric Fernando Gutiérrez Molina fue secuestrado?

La Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación ya avanzan en las investigaciones. De hecho, se conoció que habría personas identificadas que estarían vinculadas al caso, aunque por ahora no se han revelado mayores detalles sobre su situación.

El caso también ha tenido repercusión a nivel internacional. Las autoridades colombianas ya informaron a la Embajada de Estados Unidos en el país, así como al cónsul general, con el fin de mantener comunicación directa sobre el avance del proceso.

Además, se conoció que el padre del ciudadano estadounidense se encuentra en Medellín, a la espera de los resultados oficiales que permitan confirmar plenamente la identidad del cuerpo hallado.

Por ahora, el proceso sigue en manos de las autoridades, que continúan recolectando información para esclarecer lo ocurrido. Mientras tanto, el caso sigue generando atención tanto en Colombia como fuera del país, a la espera de resultados definitivos por parte de Medicina Legal.