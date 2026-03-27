Imágenes de Westcol en la cárcel tras supuesta captura; así lo recibieron los internos

Las primeras imágenes ya están circulando y muestran a Westcol dentro de una cárcel en Bogotá, lo que desató todo tipo de comentarios tras la versión de una supuesta captura. En los videos se le ve recorriendo distintos espacios del centro penitenciario, generando sorpresa entre quienes no entendían lo que estaba pasando.

El material comenzó a difundirse poco después de su encuentro con el presidente Gustavo Petro, lo que llevó a muchos a pensar que se trataba de una situación real. Sin embargo, con el paso de las horas se fue aclarando el contexto detrás de las imágenes.

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De acuerdo con lo que se ha conocido, el creador de contenido está grabando un nuevo formato junto a su amigo y también streamer Chanty. Se trata de una experiencia inmersiva dentro de una de las cárceles más importantes del país: Cárcel La Picota.

En los videos que ya circulan, se observa a Westcol siendo acompañado por miembros del INPEC mientras recorre diferentes pabellones. El streamer pasa por varios sectores del centro penitenciario, mostrando partes que pocas veces se ven en este tipo de contenidos.

¿Capturan a Westcol? /Foto: redes sociales

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Uno de los detalles que más ha llamado la atención es la interacción directa con los internos. En varias escenas, Westcol aparece conversando con ellos, escuchando sus historias y hablando sobre temas como el tiempo que llevan allí, el trato que reciben y cómo es su día a día dentro del lugar.

Además, el contenido muestra momentos poco comunes para su estilo habitual. En algunas tomas, el streamer incluso prueba la comida que se sirve dentro de la cárcel, compartiendo ese espacio con otros internos, lo que generó aún más reacciones en redes sociales.

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Internos le dan la bienvenida a Westcol

Lejos de lo que muchos pensaron al inicio, el ambiente que se ve en las imágenes es tranquilo. Según lo que se aprecia en los videos, Westcol fue bien recibido por los internos, quienes participaron activamente en las conversaciones y en la grabación.

Las tomas también dejan ver que el recorrido no se limitó a un solo espacio. A lo largo del contenido, se evidencia que visitó diferentes celdas, pabellones, lo que refuerza la idea de que se trata de una producción más elaborada y no de un momento aislado.

Todo esto hace parte de una estrategia para su canal en Kick, donde el streamer busca explorar formatos distintos, apostando por experiencias más cercanas a la realidad y con interacción directa en escenarios poco habituales.

Aunque al principio las imágenes generaron confusión y llevaron a muchos a creer en una captura, ahora el panorama es más claro: se trata de un contenido grabado por su equipo, que busca mostrar otra cara de estos espacios.