Petro habla sin filtro de Álvaro Uribe; ¿trabajarán juntos?

El streamer Westcol llevó a cabo un stream en vivo con Gustavo Petro el jueves 26 de marzo a las 9:00 p.m., transmitido desde la Casa de Nariño. La dinámica del evento buscó mostrar la rutina presidencial y acercar a los jóvenes a la política de manera directa, permitiendo que el presidente respondiera preguntas espontáneas y sin los filtros habituales de los medios tradicionales.

Durante la transmisión, Westcol recordó que su papel era el de mediador entre la audiencia y el presidente, señalando que “yo solo soy el puente”, y que su intención era facilitar el diálogo con los jóvenes y los seguidores de plataformas como Kick y X, mostrando una interacción más cercana y cotidiana con la Presidencia.

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Westcol inició haciendo una pregunta directa que llamó la atención de la audiencia por su tono hipotético y creativo: “Usted está en una isla abandonada, con Álvaro Uribe y tienen que construir un barco para salir de ahí, ¿usted trabajaría con él?”



A lo que Petro respondió de manera clara y directa “Pues claro, si ya se lo dije, él vino por aquí. Yo le dije: ‘Hermano, usted no tenga miedo conmigo porque yo no lo voy a perseguir’”.

Westcol insistió y preguntó si creía que Uribe actuaría de la misma manera, recibiendo una respuesta concisa del presidente: “Pues si estamos en una isla sola, le va a tocar porque qué más va a hacer”.

El streamer no dejó pasar la oportunidad para plantear una reflexión sobre la colaboración política en el país: “¿No debería ser así para trabajar por el país?”, a lo que Petro respondió:

“Hay concepciones diferentes”, marcando distancia ideológica pero dejando claro su enfoque de diálogo.

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¿Qué preguntas le hizo Westcol a Petro?

Además del escenario hipotético, Westcol tocó puntos clave de interés juvenil y político:



Participación de los jóvenes en política: cómo involucrarse sin sentirse excluidos de los debates tradicionales.

cómo involucrarse sin sentirse excluidos de los debates tradicionales. Oportunidades laborales y desarrollo: medidas concretas que el gobierno implementa para generar empleo y crecimiento para los jóvenes.

medidas concretas que el gobierno implementa para generar empleo y crecimiento para los jóvenes. Colaboración entre líderes: cómo fomentar acuerdos y diálogo entre diferentes partidos, incluyendo la relación con Álvaro Uribe.

cómo fomentar acuerdos y diálogo entre diferentes partidos, incluyendo la relación con Álvaro Uribe. Polarización y unidad: reflexiones sobre cómo superar divisiones ideológicas para el bien del país.

Westcol combinó curiosidad y espontaneidad, manteniendo su estilo cercano a la audiencia. “Tampoco vamos a ser tan enfocados, ni siquiera cien por ciento en la política… haciendo unas cuantas que otras preguntas” enfatizó.

El presidente por su pate, respondió de manera directa a cada pregunta, explicando políticas y ofreciendo su visión sobre participación juvenil y cooperación entre partidos. Algunos momentos fueron ampliamente comentados en redes sociales, destacando la dinámica informal y cercana del stream, que permitió ver a un Petro más accesible a la audiencia juvenil.



¿Cuándo será el stream de Westcol con Álvaro Uribe?

Westcol confirmó que realizará un siguiente evento con Álvaro Uribe. Aunque la fecha aún no está definida, adelantó que seguirá cumpliendo su rol de puente, facilitando preguntas directas y mostrando aspectos de la rutina del expresidente en un formato similar al de Petro.

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“Logramos hablar con Petro, logramos hablar con Uribe. Los dos estuvieron de acuerdo con lo que estamos haciendo, porque al final, ni yo voy a estar ni pa’ la izquierda ni pa’ la derecha, ni pa’ ningún lado”, explicó Westcol, destacando la neutralidad de su labor.

