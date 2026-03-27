Gustavo Petro suelta detalle sobre muerte de Canserbero en Venezuela; ¿giro en el caso?

Este 26 de marzo, se presentó una transmisión en vivo con el streamer Westcol con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en donde durante la conversación este entregó declaraciones unas contundentes sobre uno de los casos más controversiales de la música urbana, el fallecimiento del artista Canserbero.

A lo largo de la transmisión en la Casa de Nariño aprovechó para profundizar en la verdad judicial que ha salido a la luz recientemente, desestimando de forma definitiva la hipótesis inicial de que el cantante tuviera la intención de quitarse la vida y compartió una teoría según él es lo que ocurrió.

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Durante la entrevista, Gustavo Petro fue enfático al afirmar que el caso de Tirone José González Orama, nombre de pila de Canserbero, ya no es un asunto de rumores. Tanto es así que según él ya hay suficientes pruebas para comprobar que a este y a su productor los lanzaron desde un balcón.



Petro luego señaló directamente la corrupción dentro de las autoridades del país vecino, mencionando que la policía venezolana fue "comprada" para encubrir los hechos en su momento, esto con el fin de mencionar que se espera conocer la verdad sobre lo ocurrido.

¿Qué más mencionó Gustavo Petro sobre Canserbero?

El jefe de Estado colombiano no ocultó su admiración por la obra del rapero, a quien calificó como un "genio". Así mismo, reveló detalles de su vínculo personal con el artista, mencionando que en su última visita a Venezuela tuvo la oportunidad de establecer comunicación con el padre de Canserbero.

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Además, el mandatario destacó que si le llegó a agradar la música del músico, tanto es así que recordó que Canserbero estuvo en Bogotá grabando videos en el sistema Transmilenio, resaltando la intensidad poética de sus letras que, según él, descifran el "alma latinoamericana".

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Cabe recordar que a finales del año 2024, Gustavo Petro también utilizó lo ocurrido con Canserbero para lanzar una fuerte crítica a la industria del reguetón contemporáneo nacional, específicamente a la polémica canción de aquellos momentos "+57".

Mensaje de Petro sobre Canserbero Foto: @petrogustavo

Tanto es así que en un mensaje en su X Gustavo Petro comparó el "cantar inteligente" del rapero venezolano con lo que denominó un "simple canto mercachifle", con relación a la canción de ese año, lo que provocó muchas reacciones en redes sociales.

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