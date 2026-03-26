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Cronología del ataque a mujer y sus dos hijas en Bosa; así fue el paso a paso de los hechos

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer la cronología del ataque cometido por Cristian Hurtado contra su pareja y sus hijastras.

Así fue el ataque de Cristian Hurtado contra su mujer y sus dos hijas
Cronología del ataque a mujer y sus dos hijas en Bosa; así fue el paso a paso de los hechos
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 26 de mar, 2026

En las últimas horas se conoció que Cristian Hurtado aceptó formalmente los cargos por el ataque de su pareja sentimental y sus dos hijastras, un crimen que revela fallas en los sistemas de protección estatal. Tanto es así que la Fiscalía General de la Nación compartió cómo fue la cronología del caso.

Las autoridades mencionaron que aunque los cuerpos fueron descubiertos días después, la investigación sitúa el ataque fatal entre la noche del viernes 20 de marzo y la madrugada del sábado 21 de marzo de 2026. Según el ente acusador, Cristian Valencia aprovechó que las víctimas se encontraban en un estado de total indefensión.

Puedes leer: La llamada que encendió las alarmas en el caso del hombre que atacó a su pareja e hijastras

Tanto es así que la Fiscalía mencionó que el agresor ingresó a las habitaciones mientras las mujeres dormían y utilizó un arma cortopunzante para ocasionarles múltiples heridas en zonas vitales, así mismo, se conoció que las víctimas fueron identificadas como Deisy Granados Arboleda, de 42 años, y sus dos hijas, de 20 y 17 años.

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Por otro lado, se conoció que durante el puente festivo, los familiares de Deisy intentaron comunicarse con ellas sin éxito. Por lo cual, ante la falta de respuesta de estos, un familiar realizó una llamada a la línea de emergencia 1-2-3 el martes 24 de marzo, situación que provocó que la Policía Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos llegaron a la residencia y lograron ingresar a la vivienda.

¿Qué otros detalles se conocieron del ataque de Cristian Hurtado?

En una de las habitaciones hallaron los tres cuerpos sin vida. En el mismo lugar se encontraba Valencia Hurtado, quien había intentado quitarse la vida ingiriendo veneno y causándole heridas autoinfligidas. El hombre fue capturado y trasladado de inmediato al Hospital de Bosa bajo custodia.

Puedes leer: Hombre habría quitado la vida a su esposa y a sus hijastras en Bosa; luego se tomó veneno

Ante esta situación, la Fiscalía enfatizó que este triple ataque se ejecutó en un contexto de violencia basada en género. La motivación principal, según la fiscal del caso, fue celos enfermizos y sentimientos de posesión y dominación que el hombre ejercía sobre Deisy, con quien convive desde hacía más de una década.

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Un dato alarmante revelado durante el proceso es que el sistema de protección falló, ya que Deisy Granados había interpuesto denuncias previas contra Valencia por maltrato y amenazas. Tanto es así que habían casos de violencia recurrente que las autoridades conocían antes del desenlace fatal.

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Por lo cual, Cristian Valencia compareció desde el hospital en su primera audiencia de imputación de cargos. Apareció vistiendo una bata clínica y encadenado. Durante la diligencia, el señalado aceptó los cargos por feminicidio agravado.

Debido a la gravedad de los hechos, que incluyen tres víctimas y una menor de edad, el agresor se enfrenta a una pena mínima de 500 meses de prisión, lo que equivale a más de 41 años de cárcel.

Mira también: La llamada que encendió las alarmas en el caso del hombre que atacó a su pareja e hijastras

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