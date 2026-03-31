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Hallan pista clave en familia desaparecida en Bogotá: una llamada aclararía el caso

Tras una semana de la desaparición, sus familiares aseguran que no han regresado a su vivienda y aún no hay claridad sobre lo ocurrido.

Aparece pista clave en el caso de la familia Reina Carrillo
Hallan pista clave en familia desaparecida en Bogotá: una llamada aclararía el caso
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 31 de mar, 2026

La desaparición de la familia Reina Carrillo ya cumplió una semana de esto, tanto es así que durante las investigaciones, las autoridades comentaron que hubo una llamada extorsiva que se ha convertido en el único hilo del cual se aferran sus allegados para intentar dar con su paradero.

Se conoció que el rastro Reina Carrillo desapareció el pasado domingo 22 de marzo en el barrio Venecia, localidad de Tunjuelito y los integrantes desaparecidos fueron identificados como:

  • Alexis Reina, de 44 años.
  • Yessica Carrillo, de 42 años.
  • Alexandra Reina, de 19 años.
  • Dos menores de edad, de 12 y 2 años.

Puedes leer: Alerta en Bogotá: desaparece familia completa tras ser vista en Venecia; hay dos niños

Tanto es así que según los testimonios de allegados de los familiares mencionó que aquel domingo la familia se encontraba compartiendo en un parque cercano al lugar de trabajo de Alexandra y residían habitualmente en el barrio Fátima. El único elemento faltante que llamó la atención de los allegados fue el coche de la bebé de dos años.

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¿Cuál es la llamada extorsiva que hay con relación a la familia Reina Carrillo?

Sin embargo, el hermano de Alexandra denunció haber recibido una comunicación telefónica de un hombre desconocido. En esta llamada, el sujeto exigió el pago de dos millones de pesos a cambio de la supuesta liberación de uno de los miembros de la familia Reina Carrillo.

Puedes leer: Nueva modalidad de robo en restaurantes de Bogotá; quedó en VIDEO la maniobra

El contenido de la llamada, revelado por los afectados, describe un tono amenazante y sombrío. "Yo aquí solo sigo órdenes", repetía el interlocutor, quien advirtió que la integridad de la joven dependía de mantener la comunicación: “Si me corta la llamada, usted mismo pone en riesgo la integridad de su hija”.

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Lastimosamente, este dato resulta confuso para las autoridades que el extorsionista solo mencionara la entrega de uno de los cinco integrantes, sin dar detalles claros sobre el estado o el paradero del resto del grupo.

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Desaparecen 5 integrantes de una misma familia
Desaparecen 5 integrantes de una misma familia
/Foto: redes sociales

Además, las instrucciones de pago fueron inusuales, indicando que el dinero se entregaría solo cuando el familiar estuviera de regreso y prohibiendo el uso de efectivo en un posible encuentro presencial.

Por otro lado, las autoridades al inspeccionar la vivienda de los Reina Carrillo, no se hallaron signos de violencia ni alteraciones que sugirieran una huida precipitada o un forcejeo. Los familiares han enfatizado que las víctimas no tenían vínculos con actividades ilegales.

Mira también: Alerta en Bogotá: desaparece familia completa tras ser vista en Venecia; hay dos niños

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