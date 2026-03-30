Descubren oscuro video que involucra a hombre señalado de acosar a mujer en Carulla de Bogotá

Continúan apareciendo detalles de la denuncia viral por acoso callejero en un supermercado del norte de Bogotá por parte de una usuaria en redes sociales. Sin embargo, se conoció que Francisco, el hombre que aparece en el video por el comentario ante Valentina Díaz en Carulla, tendría posibles antecedentes por este tipo de comportamientos.

Recordemos que todo comenzó cuando Valentina Díaz, una joven que regresaba del gimnasio, grabó el momento en que Francisco le mandaba duras palabras dentro del establecimiento comercial. En el video, que rápidamente se volvió tendencia, se escucha al sujeto lanzar frases intimidantes como: “Vístase si no quiere que la miren”.

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A pesar de la indignación que se observa en el video, el hombre mantuvo una postura desafiante llegando casi a los golpes con otros clientes que intentaron intervenir para defender a la mujer, según lo que se puede observar en la pieza de redes sociales que se viralizó en muy poco tiempo.



Tras la viralización de la denuncia de Valentina, la cuenta de X Colombia Oscura reveló posibles grabaciones de cámaras de seguridad que complican seriamente la situación jurídica de Francisco. En estos nuevos clips, se observa al individuo estaría intentando agredir físicamente a quien sería su propia pareja, pese a esto, no se ha confirmado si se trata del mismo Francisco o si es con relación de otra persona, si deseas ver el video, puedes ir al siguiente enlace.



¿Qué más se conoció el caso de Valentina Díaz y el caso del Carulla?

Por lo cual, varios mensajes mencionan que con este presunto video relacionado de Francisco, indicaría posiblemente un historial de maltrato recurrente. Según las fuentes, el sujeto ya ha sido identificado por otras personas en diferentes sectores de la capital como un individuo violento.

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Valentina Díaz, quien decidió no callar ante el acoso, fue enfática en su mensaje tras conocerse las nuevas evidencias: “Ya basta de creer que todo es para 'provocar' a los hombres… es la mentalidad enferma la que genera esta violencia”, esto mediante una publicación que compartió en sus redes sociales.

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Ante esto, los expertos y usuarios en redes sociales señalan que este posible caso es un ejemplo claro de cómo el acoso en espacios públicos suele ser la "punta del iceberg" de perfiles violentos que ejercen maltrato en el ámbito privado, esto mientras las autoridades continúan con la investigación de lo ocurrido.