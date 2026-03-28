Revelan la estremecedora razón por la que hombre acabó su pareja e hijastras en Bosa

La localidad de Bosa vuelve al centro de la atención tras conocerse nuevos detalles de un caso que ha generado conmoción en la capital. Durante las audiencias recientes, la Fiscalía reveló información clave sobre los hechos ocurridos en una vivienda del sector, donde tres mujeres fueron halladas sin vida. La investigación ha permitido reconstruir lo sucedido y exponer las motivaciones detrás de este episodio.



Feminicidio en Bosa: así se conocieron los hechos

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos se habrían registrado entre la noche del 20 de marzo y la madrugada del día siguiente. Sin embargo, no fue sino hasta el 24 de marzo cuando familiares, preocupados por la falta de comunicación, alertaron a las autoridades.

Al ingresar a la vivienda con apoyo del Cuerpo de Bomberos y la Policía, los investigadores encontraron a las tres víctimas en condiciones de total indefensión. Según lo expuesto en la audiencia, fueron atacadas dentro de su hogar, sin posibilidad de reaccionar.



En el mismo lugar fue hallado el señalado responsable, identificado como Cristian Camilo Valencia Hurtado, quien presentaba afectaciones físicas tras un intento fallido de autolesión. Posteriormente fue trasladado a un centro médico, donde permanece bajo custodia.



Durante la diligencia judicial, el implicado aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, lo que permitirá avanzar con mayor rapidez en el proceso.



Bosa: la motivación revelada por la Fiscalía

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la motivación detrás de los hechos. Según la fiscal del caso, “la violencia estaba basada en género, marcada por relaciones de poder y una celotipia enfermiza”. Esta declaración fue clave para entender el contexto en el que se desarrollaron los acontecimientos.

Las autoridades también señalaron que existían antecedentes de conflictos y denuncias previas por maltrato y amenazas, lo que evidencia un historial que ya había sido reportado. “A pesar de los antecedentes de violencia recurrente, el desenlace fue letal”, enfatizó la representante del ente acusador durante la audiencia.

Además, se conoció que el señalado habría actuado de manera planificada, aprovechando momentos en los que las víctimas se encontraban en estado de vulnerabilidad dentro del hogar.



Un proceso judicial en marcha

El caso continúa avanzando en las instancias judiciales, mientras se define la sanción correspondiente. Según lo informado, el implicado podría enfrentar una pena superior a los 40 años, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y las circunstancias agravantes.

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también se pronunció sobre lo ocurrido y expresó: “A la familia de las mujeres, a sus amigos y a la comunidad de Bosa, toda nuestra solidaridad”, al tiempo que reiteró el respaldo institucional para esclarecer lo sucedido.

Por ahora, la investigación sigue en curso y las autoridades trabajan en consolidar todos los elementos del caso, mientras la comunidad permanece atenta a las decisiones que se tomen en las próximas etapas del proceso.

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