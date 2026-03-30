Fallece actor de ‘Pasión de gavilanes’ en extrañas circunstancias; tenía 66 años

El mundo del entretenimiento colombiano se encuentra de luto tras la confirmación de la partida de Santiago Munévar, un artista polifacético cuya trayectoria es muy reconocida por sus seguidores, terminó perdiendo la vida a sus 66 años. El actor es recordado por su participación en 'Pasión de Gavilanes', donde interpretó al Dr. Rosas, el médico de cabecera de la familia Elizondo.

Se conoció que el deceso del actor se presentó el pasado viernes 27 de marzo de 2026, una fecha que casualmente, también se conmemora el Día Mundial del Teatro. La noticia fue confirmada por la Asociación Colombiana de Actrices y Actores (ACA) a través de sus canales oficiales.

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“Hay voces inconfundibles. Bastaba escucharlo para saber que algo verdadero estaba ocurriendo. Santiago sabía reír, incluso en los momentos más difíciles”, se lee en la publicación de la entidad con relación al fallecimiento del actor.



Pese a esto, todavía no se conocen las causas exactas del deceso aún no han sido confirmadas por sus allegados o autoridades. No obstante, Julio Hernán Correa, presidente de la ACA, señaló que el artista se mantuvo profesionalmente activo hasta hace muy poco tiempo, sorprendiendose de su fallecimiento.

¿Quién fue Santiago Munévar?

Además de su participación en la telenovela 'Pasión de Gavilanes', también tuvo un rol como un enojado agente de policía en 'A mano limpia'. Sin embargo, este también fue reconocido por ser pionero y referente absoluto del doblaje en Colombia.

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Por lo cual, gracias a su versatilidad esto influyó en la narración de documentales de talla internacional para cadenas como National Geographic y Discovery Channel. Su carrera inició en el año 1975, donde trabajó en diferentes formatos como el doblaje de animación y cine, para posteriormente convertirse como un director de doblaje.

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Una vez se confirmó el fallecimiento de Santiago Munévar, colegas y seguidores expresaron su gratitud por su talento. La ACA lo describió como un "caballero" con una capacidad única para reír incluso en los momentos difíciles. Mensajes como "se están yendo los mejores" y "buen viaje, señor actor".

Santiago Munévar actor de 'Pasión de Gavilanes' Foto: imagen tomada de redes sociales

Mientras que en la publicación de LA ACA muchos de sus seguidores compartieron mensajes como: “Paz en su tumba a este gran actor”, “luz para el espíritu de este gran ser humano”, y “buen viaje, señor Munévar”, entre otros donde conocidos y allegados se despidieron del actor.