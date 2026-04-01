Listado de sobrevivientes de explosión en peaje de vía Zipaquirá - Ubaté

El amanecer del miércoles 1 de abril en la vía que conecta a Zipaquirá con Ubaté dejó de ser una ruta de viaje común para convertirse en un desafío de supervivencia.

Tras el estruendo provocado por un tractocamión que, según las primeras hipótesis, se habría quedado sin frenos, el peaje de Casablanca se transformó en un punto de rescate masivo.

En medio del humo y la rápida acción de la comunidad, 19 personas resultaron heridas, y gracias a la pronta reacción de 11 ambulancias, la mayoría ya se encuentra recibiendo atención especializada en distintos centros asistenciales de Cundinamarca.



El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, junto con las autoridades de salud, ha dado a conocer los nombres de 18 de estos valientes que lograron ser rescatados de entre los ocho vehículos afectados.



Nombre de sobrevivientes de explosión en peaje vía Zipaquirá - Ubaté

La mayor parte de los sobrevivientes fue trasladada al Hospital Regional de Zipaquirá, donde un equipo médico trabaja arduamente en su recuperación. En este centro asistencial se encuentran:

Luz Marina Castellanos

María Paula Méndez

Bárbara Rosa Salcedo

Mónica Juliet Zapata

Nubia del Pilar Nieto Mateuz

Hernán Sebastián Valencia

Nicole Valeria Triana Rojas

Harold Estiben Triana

Laura Arengo

Sandra Milena Rojas Castro

Nelson Emiro Chasavo

Jaime Santana

Además de este grupo numeroso, otros centros médicos de la región también abrieron sus puertas para recibir a quienes escaparon de las llamas.

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En el Hospital Funcional de Zipaquirá se reporta la atención de Joel Alejandro Forero Nieto y Kelly Johana García Santiesteban.

Por su parte, en el Hospital Cavalier de Cajicá se encuentra María del Carmen Salazar, mientras que en el Hospital San Luis, también en Cajicá, recibe cuidados Jonathan Silva Santi Esteban.

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Un caso que ha captado la atención especial de las autoridades es el de Adolfo Pacheco, quien operaba uno de los vehículos al momento del impacto.

Debido a la severidad de sus politraumatismos, Pacheco tuvo que ser remitido de urgencia a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el Hospital Universitario de la Samaritana, en Bogotá, para recibir un nivel de atención más complejo.

El testimonio de Hollman Osma, un conductor que presenció la escena desde muy cerca, resalta la importancia de la ayuda ciudadana.

Osma narró cómo, antes de que llegaran los bomberos de Cogua y Zipaquirá, los mismos viajeros usaron extintores para sacar a familias enteras que habían quedado atrapadas en la fila del peaje.

"Hicimos lo que se pudo hacer porque los carros se incendiaron de una vez", comentó el testigo, quien aún recuerda con asombro el momento en que la tractomula arrastró a los seis vehículos particulares y una motocicleta antes de volcarse.

Mientras el paso vehicular en el kilómetro 40 permanece restringido por las labores de limpieza e inspección técnica, la prioridad de las administraciones de Zipaquirá y Cogua sigue siendo el monitoreo constante de la evolución de estos pacientes.

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El alcalde de Zipaquirá, Fabián Mauricio Rojas, confirmó que sus dos hospitales están en máxima alerta y a la espera de nuevos partes médicos que brinden tranquilidad a las familias en este inicio de temporada vacacional.