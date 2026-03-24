Gobierno decreta 3 días de duelo nacional por accidente aéreo en Putumayo

Este martes 24 de marzo de 2026, el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, ha decretado oficialmente tres días de duelo nacional en memoria de los 69 oficiales y suboficiales que perdieron la vida en el accidente aéreo ocurrido en el departamento del Putumayo.

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¿Qué pasó en Putumayo? Detalles del siniestro en Puerto Leguízamo

El fatídico hecho tuvo lugar el pasado lunes 23 de marzo en jurisdicción de Puerto Leguízamo. Según los informes oficiales, la aeronave, que transportaba personal del Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional, se precipitó a tierra en una zona selvática.

Lo que inició como una misión de rutina terminó en una catástrofe que ya se cataloga como uno de los accidentes aéreos más letales del país. Tras concluir las tareas de búsqueda y rescate este martes, el Comando de las Fuerzas Militares elevó la cifra de víctimas fatales a 69 uniformados.

Además del saldo mortal, el siniestro dejó 57 militares heridos y varios civiles lesionados, quienes valientemente intentaron socorrer a las víctimas en medio de las explosiones causadas por la munición que transportaba la aeronave.

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Decreto de Duelo Nacional: Banderas a media asta

Ante la magnitud de la pérdida, el presidente Gustavo Petro utilizó sus canales oficiales para expresar el sentimiento de la nación: "He decretado tres días de duelo en todo el territorio nacional en memoria de los 69 uniformados que perdieron la vida en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo", manifestó el mandatario.

¿Qué implica el duelo nacional en Colombia?

De acuerdo con lo informado por la Presidencia, durante estos tres días se deberán seguir los siguientes protocolos:



Banderas a media asta: El pabellón nacional se izará a media asta en todas las entidades públicas del país. Representaciones diplomáticas: La medida se extiende a cada embajada y consulado de Colombia en el mundo. Honores militares: Se llevarán a cabo ceremonias especiales en todas las guarniciones militares y de policía para honrar el sacrificio de los fallecidos.

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El impacto en las Fuerzas Militares y la sociedad

La tragedia no solo afecta a las instituciones armadas, sino que ha golpeado el corazón de la sociedad civil. El balance de 69 muertos es devastador.

El Comando de las Fuerzas Militares dio por concluidas las labores de rescate en el sitio del impacto, un terreno difícil donde el estallido de municiones dificultó las labores iniciales de los pobladores que intentaron intervenir.

Este suceso obliga a una revisión profunda de los protocolos de seguridad aérea y mantenimiento de la flota estatal.

Mientras el país llora a sus héroes, las investigaciones técnicas para determinar las causas exactas del siniestro (fallas mecánicas o condiciones climáticas) ya están en curso por parte de expertos en aviación.