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La Kalle  / Noticias  / Deportes  / ¿Batacazo en el debut? La IA ya eligió al ganador del Colombia vs. Croacia

¿Batacazo en el debut? La IA ya eligió al ganador del Colombia vs. Croacia

¿Quién ganará el Colombia vs. Croacia? La Inteligencia Artificial analiza datos y pronostica el resultado del histórico amistoso. Descubre las probabilidades aquí.

IA pronostica resultado Colombia vs Croacia
IA pronostica resultado Colombia vs Croacia
/Foto: AFP
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 24 de mar, 2026

La Selección Colombia de Néstor Lorenzo se prepara para un desafío de primer nivel antes de la cita mundialista. El esperado encuentro Colombia vs. Croacia no es solo un amistoso más; es la oportunidad de medir el nivel de la 'Tricolor' frente a una de las potencias europeas más constantes de la última década.

Ante la expectativa, hemos analizado con Inteligencia Artificial las probabilidades y el posible resultado de este choque inédito.

Puedes leer: Néstor Lorenzo definió los convocados de Selección Colombia para enfrentar a Francia y Croacia

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¿Cuándo y a qué hora juega Colombia ante Croacia?

Para que no te pierdas ni un segundo de la acción, agenda la cita: el partido entre la Selección Colombia y Croacia se llevará a cabo este jueves 26 de marzo.

El pitazo inicial será a las 6:30 de la tarde (hora de Colombia). Este horario estelar permitirá que millones de aficionados sigan de cerca el desempeño de figuras como Luis Díaz y James Rodríguez frente al mediocampo de lujo que lidera Luka Modrić.

Selección Colombia marzo 2026
Selección Colombia marzo 2026
/Foto: AFP

La Inteligencia Artificial pronóstica el resultado

¿Qué dicen los algoritmos sobre este duelo? Al procesar las estadísticas recientes de ambos equipos, la IA pronostica un partido sumamente cerrado.

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Según los modelos de simulación, Colombia tiene una probabilidad de victoria del 38%, mientras que Croacia ostenta un 42%, dejando un 20% para el empate.

El marcador más probable, según la tendencia de goles, se inclina hacia un 1-1 o un 1-2 a favor de los europeos, destacando que la defensa colombiana será puesta a prueba por la precisión balcánica.

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Puedes leer: Lazan inesperada petición por James Rodríguez antes del Mundial 2026: "Ya no habrá más"

Análisis: ¿Cómo llega la 'Tricolor'?

El equipo de Néstor Lorenzo llega con un invicto sólido y una identidad de juego clara. Este duelo ante Croacia es el primer examen ante una selección europea en este ciclo, lo cual es fundamental para ajustar detalles tácticos.

La velocidad por las bandas será la principal arma de Colombia para desarticular el ordenado bloque defensivo croata.

Detalles del encuentro

  • Evento: Amistoso Internacional FIFA.
  • Fecha: Jueves, 26 de marzo de 2026.
  • Hora: 6:30 p.m. (Colombia).
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