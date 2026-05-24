Revelan dura razón por la que David Ospina no estará en la final de Nacional

La noticia ha caído como un balde de agua fría para la hinchada de Atlético Nacional: su gran referente y guardián del arco, David Ospina, no podrá estar presente en los dos partidos definitivos de la final de la Liga BetPlay contra el Junior de Barranquilla.

A pesar de ser el líder emocional y deportivo que llevó al equipo hasta esta instancia, un estricto reglamento de la FIFA se interpone en su sueño de levantar un nuevo trofeo con el club de sus amores, obligándolo a despedirse antes de tiempo.

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El llanto de Ospina tras sellar la clasificación en el Atanasio Girardot no fue solo de alegría por el objetivo cumplido, sino de una profunda tristeza al saber que ese era su último baile con la camiseta verdolaga en esta temporada.



La razón técnica detrás de esta ausencia es la cercanía del Mundial 2026.

Al ser Ospina uno de los jugadores fijos en la lista de convocados por Néstor Lorenzo para la Selección Colombia, debe cumplir con los periodos de cesión obligatoria que el máximo ente del fútbol mundial ha establecido para proteger la integridad y preparación de los futbolistas internacionales.

Según la circular oficial de la FIFA, el periodo de descanso y preparación para la Copa del Mundo inicia oficialmente este lunes 25 de mayo de 2026, justo el día después del último partido oficial permitido con sus respectivos clubes.

En este contexto, la concentración de la Tricolor en Bogotá arranca de inmediato, y no hay espacio para excepciones por torneos locales.

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Aunque el portero antioqueño estuvo entrenando con Nacional mientras otros seleccionados ya trabajaban bajo las órdenes de Lorenzo en Medellín, el tiempo se agotó tras el duelo contra Deportes Tolima.

El conflicto surge porque la Dimayor tiene programada la disputa de la gran final colombiana para la primera semana de junio.

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El reglamento de la FIFA es tajante: solo existen excepciones de cesión obligatoria para aquellos jugadores que participen en finales de competiciones de clubes de su respectiva confederación (como una final continental) hasta el 30 de mayo, y siempre bajo aprobación previa.

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Al tratarse de una liga doméstica y exceder los plazos internacionales, Ospina queda inhabilitado para defender el arco de Nacional en la serie definitiva contra el cuadro tiburón.

Esta baja representa un golpe sensible para el esquema del técnico verdolaga, ya que Nacional partía como el gran favorito tras dominar el 'todos contra todos' y avanzar con paso perfecto en los playoffs.

Ahora, la responsabilidad de custodiar los tres palos recaerá sobre Harlen 'Chipi Chipi' Castillo, quien ha sido el suplente habitual y deberá demostrar su jerarquía en la serie más importante del semestre.

Por su parte, David Ospina se integrará de lleno a la disciplina de la Selección Colombia, donde tiene prácticamente asegurado su lugar como tercer portero, acompañando a Camilo Vargas y Álvaro Montero.

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El equipo nacional se prepara en Bogotá para un próximo duelo amistoso frente a Costa Rica, contando ya con figuras como James Rodríguez, Richard Ríos y Dávinson Sánchez, quienes también deben cumplir con los mismos protocolos de liberación.

Así, mientras Nacional busca la estrella sin su capitán, Ospina se enfocará en su última gran cita mundialista, cerrando un capítulo agridulce en su regreso al fútbol colombiano.