Atlético Nacional se quedaría sin David Ospina; otro arquero mundialista sería el remplazo

El mundo del fútbol colombiano está en máxima alerta ante lo que podría ser el movimiento más importante del próximo mercado de pases.

Atlético Nacional ya tiene en marcha un plan para concretar el regreso de Franco Armani, uno de los máximos ídolos de la institución, quien llegaría para ocupar el lugar que dejará David Ospina.

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Esta noticia ha generado una ola de entusiasmo entre los aficionados, quienes ven en este movimiento un "sueño hecho realidad" para fortalecer al equipo tras una temporada de altibajos.



La situación en la portería del cuadro paisa ha dado un giro inesperado. David Ospina, el histórico guardameta de la Selección Colombia, estaría viviendo sus últimos momentos como profesional.

Según diversas fuentes, el portero antioqueño anunciará pronto su retiro definitivo del fútbol, una decisión que se haría efectiva después del Mundial de 2026.

La relación entre el jugador y la hinchada ha sufrido un desgaste natural durante el último semestre, lo que ha acelerado la búsqueda de un sucesor de peso que pueda asumir el liderazgo del vestuario.

Ante este panorama, la dirigencia de Atlético Nacional no ha perdido el tiempo. Desde Argentina, el periodista Hernán Castillo informó en el programa ‘Love ST’ que los contactos con Franco Armani ya se han iniciado.

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El "Pulpo", como es conocido cariñosamente, estaría transitando sus últimas semanas en River Plate. Se especula que su salida del equipo argentino podría darse en junio o, a más tardar, en diciembre de este año.

La intención del arquero es clara: quiere terminar su carrera profesional vistiendo la camiseta verdiblanca, el lugar donde alcanzó la gloria continental.

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El legado de Armani en Medellín es, sencillamente, legendario. Durante su paso por el club entre 2010 y 2018, el argentino disputó 249 partidos y se convirtió en una pieza fundamental para la obtención de 13 títulos oficiales.

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En su palmarés con el equipo paisa destacan la Copa Libertadores de 2016, una Recopa Sudamericana, seis ligas colombianas, tres Copas Colombia y dos Superligas.

Su capacidad para aparecer en los momentos decisivos lo consagró como un referente indiscutible antes de partir hacia Argentina para cumplir su sueño de jugar en su selección y ganar el Mundial de Qatar 2022.

El regreso de Armani no solo responde a una necesidad táctica, sino también a un golpe anímico para la institución.

Tras la eliminación en la Copa Sudamericana, el objetivo primordial de Nacional es levantar un nuevo título de liga, y contar con un arquero de la jerarquía de un campeón del mundo sería un impulso invaluable.

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Las condiciones parecen estar dadas para que el procedimiento de su retorno se agilice, permitiendo que el ídolo vuelva a pisar el césped del Atanasio Girardot como el guardián oficial del arco.

Aunque todavía restan detalles por definir en la negociación con River Plate, la posibilidad de que Armani se vista nuevamente de verde es más real que nunca.

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La hinchada ya cuenta los días para ver si se concreta este traspaso que marcaría uno de los regresos más memorables en la historia reciente del fútbol colombiano.

Con el retiro de David Ospina en el horizonte, el camino queda despejado para que el gran ídolo argentino regrese a casa y continúe agigantando su leyenda en el equipo más laureado de Colombia.