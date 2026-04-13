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Luto en el fútbol: fallece reconocido exjugador de Millonarios y la Selección Colombia

La noticia fue confirmada por allegados del exjugador, mientras que la Dimayor ya envió su mensaje de condolencias a su familia.

Alonso López Palacio perdió la vida
Luto en el fútbol: fallece reconocido exjugador de Millonarios y la Selección Colombia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de @Millosoficial y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 13 de abr, 2026

El fútbol profesional colombiano se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Alonso López Palacio, más conocido como "Pocillo" López, quien fuera una de las figuras durante las décadas de los 70 y 80, se conoció que el exjugador falleció a los 69 años en la ciudad de Bogotá este domingo 12 de abril de 2026.

‘Pocillo’ nació en Manizales el 27 de mayo de 1956, y se trasladó muy joven a la capital para integrarse a las divisiones menores de Millonarios FC. Por otro lado, se conoció que su debut profesional se produjo en 1974, marcando el inicio de una carrera llena de éxitos y logros.

Puedes leer: Luto en el fútbol: fallece reconocido jugador de la Selección Colombia

Durante su paso por el club albiazul, Alonso López Palacio disputó un total de 341 partidos y anotó 16 goles a lo largo de once temporadas divididas en dos etapas. Su momento cumbre con la institución llegó en 1978, cuando fue pieza fundamental en la consecución del título de la liga colombiana bajo la dirección técnica de Pedro Dellacha, integrando una defensa sólida.

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¿Cómo fue el paso de Alonso López Palacio en la Selección Colombia?

Por otro lado, el “Pocillo” López dejó huella en otros clubes importantes del país. En 1981 defendió los colores del Independiente Medellín y, hacia el final de su carrera en 1986, militó en el Once Caldas de su ciudad natal, donde finalmente decidió retirarse del fútbol profesional.

Puedes leer: Papá de Santiago Castrillón se quiebra y revela causa de muerte del jugador de Millonarios

Ante esto, logró varias convocatorias a la Selección Colombia, donde representó al país en diversos procesos clasificatorios y torneos internacionales, destacándose por su profesionalismo y la "garra" con la que defendía el escudo nacional, siendo pilar para lo que hoy en día es el fútbol en Colombia.

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La noticia de la partida de Alonso López Palacio generó un vacío entre los aficionados y las instituciones deportivas. La División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR), a través de su presidente Carlos Mario Zuluaga Pérez y sus 36 clubes afiliados, lamentó profundamente el deceso mediante un comunicado oficial.

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Aunque por el momento no se han detallado las causas específicas de su muerte, se sabe que el deportista venía atravesando un estado de salud delicado, lo que lo llevó a permanecer en reposo en los últimos días de su vida.

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