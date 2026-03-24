Papá de Santiago Castrillón se quiebra y revela causa de muerte del jugador de Millonarios

Siguen apareciendo reacciones tras la confirmación del fallecimiento de Santiago Castrillón fue una de las promesas de las divisiones inferiores de Millonarios FC. Tanto es así que este lunes 23 de marzo su padre, Luis Camarón, rompió el silencio para revelar los detalles sobre cómo terminó falleciendo su hijo.

Para Noticias Caracol, Luis concedió una entrevista desde el Aeropuerto El Dorado, Luis Camarón donde relató con dolor cómo ocurrió el incidente durante el partido del pasado sábado 21 de marzo contra Independiente Santa Fe, en el marco del Torneo Nacional Sub-20.

“Él está jugando, recibe un balonazo en el pecho; preciso, en el corazón”, explicó el padre mientras brotaban algunas lágrimas. Posteriormente, explicó que Camarón que, tras el impacto, el joven se desplomó de inmediato en el terreno de juego. “Hubo unas causas en su corazoncito y dejó de funcionar”, añadió.

Luis Camarón también mencionó las complicaciones médicas que surgieron tras el paro cardíaco. El padre de la joven promesa indicó que se realizaron esfuerzos de reanimación, el tiempo que el corazón estuvo detenido fue determinante.

“Mientras la reanimación hubo un tiempo que nos quitó nuestro hijo y eso hizo que no oxigenara completamente el cerebro”, confesó con resignación. A pesar de que Santiago Castrillón fue trasladado inicialmente a la Clínica La Colina y luego remitido a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Fundación Cardioinfantil, donde recibió atención especializada, los daños resultaron irreversibles.

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¿Quién fue Santiago Castrillón?

Santiago Castrillón era conocido por sus compañeros como 'Castri', y este había llegado a Millonarios en 2021 procedente de Bucaramanga. Sus familiares lo recuerdan como un joven lleno de sacrificios, cuyos abuelos incluso debían pedir guayos prestados para que pudiera entrenar en sus inicios.

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Su tía, Gabriela Gómez, recordó que el mayor sueño de él era ser convocado a la Selección Colombia de mayores y jugar en el exterior, siguiendo los pasos de figuras como Luis Díaz. Por su parte, su madre, Nidia Gómez, lamentó no haber podido cumplir la promesa de estar presente en su debut profesional: "Siempre le dije; 'cuando vayas a debutar, voy a estar ahí y te voy a decir lo logramos'. Pero no se pudo".

Por otro lado, se conoció que el cuerpo del joven volante creativo será trasladado a Bucaramanga, su ciudad de origen, donde su familia y amigos le darán el último adiós. Mientras tanto, el fútbol profesional colombiano han enviado mensajes de condolencia por el fallecimiento del futbolista.

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