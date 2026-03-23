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La Kalle  / Noticias  / Falcao se pronuncia tras muerte de su compañero de Millonarios: “Con el corazón partido”

Falcao se pronuncia tras muerte de su compañero de Millonarios: “Con el corazón partido”

Santiago Castrillón, jugador de Millonarios, falleció tras sufrir un colapso en pleno partido. Aunque fue atendido de urgencia por el equipo médico, no resistió y murió.

Falcao habla de muerte de Santiago Castrillón
Falcao habla de muerte de Santiago Castrillón
/Foto: Facebook Falcao
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 23 de mar, 2026

El fútbol colombiano atraviesa un momento de impacto tras confirmarse la muerte de Santiago Castrillón, joven jugador de Millonarios FC, quien sufrió un colapso en medio de un partido del Torneo Nacional Sub-20.

El hecho ocurrió el sábado 21 de marzo, cuando el futbolista se encontraba disputando el compromiso con normalidad. En cuestión de segundos, presentó una descompensación que obligó a detener el encuentro y activar de inmediato los protocolos de emergencia en la cancha.

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El equipo médico reaccionó rápidamente, brindándole atención en el terreno de juego. Posteriormente, Santiago Castrillón fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad en el norte de la ciudad, donde ingresó en estado crítico y quedó bajo observación en la unidad de cuidados intensivos.

Durante varias horas, especialistas del área cardiovascular trabajaron para estabilizarlo. Su estado generó preocupación dentro del entorno deportivo, mientras familiares, compañeros y seguidores permanecían atentos a cualquier actualización.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el club confirmó que Santiago Castrillón falleció el domingo, acompañado de sus seres queridos. La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado oficial en el que Millonarios FC expresó su profundo dolor por lo ocurrido.

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En el mensaje, la institución despidió a su número 10, resaltando no solo su talento en la cancha, sino también su calidad humana. Compañeros del equipo lo recordaron como un jugador comprometido, cercano y siempre dispuesto a aportar dentro del grupo.

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Santiago Castrillón se había consolidado como una de las promesas del equipo Sub-20. Su desempeño y liderazgo lo posicionaban como una de las figuras a seguir dentro del proceso formativo del club.

Fallece jugador de Millonarios
Fallece jugador de Millonarios
/Foto: redes sociales

El mensaje de Falcao tras la muerte de Santiago Castrillón

Uno de los pronunciamientos más comentados fue el de Radamel Falcao García, quien dedicó un mensaje tras conocerse la noticia.

“Hoy nos embarga una profunda tristeza. Se nos va un compañero lleno de sueños, de talento inigualable y con un futuro brillante por delante.

Lo despedimos con el corazón partido, pero también con la firme promesa de seguir luchando por aquello que tanto anhelaba.

Acompañamos a su familia en este difícil momento y elevamos una oración para que encuentren consuelo, fortaleza y paz. Que Dios los bendiga y los abrace hoy y siempre.

Honraremos su memoria dando lo mejor de nosotros en cada partido, llevando su legado en el corazón.

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Descansa en paz, amigo.”

Mientras tanto, en Millonarios FC continúan los homenajes y mensajes de despedida para Santiago Castrillón, cuyo paso por el equipo dejó una huella importante en el grupo y en la afición.

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