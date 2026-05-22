Diego Guauque, de Séptimo Día, está hospitalizado hace 5 días; da detalles desde hospital

Diego Guauque, el reconocido periodista e investigador del programa "Séptimo Día" volvió a encender las alarmas entre sus seguidores tras confirmar que se encuentra internado en un centro asistencial de Bogotá e informó que completa cinco días bajo estricta observación médica.

Ante la preocupación de su audiencia por una posible recaída, Diego Guauque utilizó sus redes sociales para dar un parte de tranquilidad y evitar especulaciones. “Hoy completo 5 días hospitalizado, por fortuna no por algo relacionado con el cáncer o por alguna recaída, pero sí muy seguramente por una consecuencia a largo plazo debido a aquellos tratamientos tan fuertes de hace un par de años”.

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De igual forma, aclaró que los procedimientos, aunque severos, fueron los que finalmente salvaron su vida durante su proceso de remisión inicial. Pese a esto, el periodista detalló que requirió nuevas intervenciones quirúrgicas, además la colocación de sondas y la realización de múltiples exámenes diagnósticos.



Guauque admitió que este proceso es un reto emocional para él, pues elementos como las batas, los cables y las zonas médicas lo remiten directamente a la etapa más dura de su lucha contra el cáncer, llegando afirmar que las sondas son “extensores del cuerpo” durante las noches en el hospital.

¿Cuál fue la reflexión de Diego Guatoque en el hospital?

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Por otro lado, desde su habitación, el investigador aprovechó la atención de sus miles de seguidores para plantear una reflexión profunda sobre el ritmo de vida actual y el estrés. “No hay nada más importante que la salud, nada. La salud es nuestro principal tesoro, el verdadero, porque cuando falta, todo lo demás pasa a un segundo plano”. Insistió en que los afanes cotidianos pierden su razón de ser si no hay estabilidad física.

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También Diego aprovechó para hacer un llamado de advertencia para quienes postergan su bienestar en función de sus obligaciones profesionales. “Hoy quiero recordarles y recordarme la importancia de escuchar el cuerpo, de hacerse chequeos, de descansar, de abrazar a quienes amamos”, manifestó, afirmando que muchas personas no se realizan exámenes por sus ocupaciones laborales.

Tras la difusión de su video, las cuentas oficiales del periodista se llenaron rápidamente de miles de mensajes de aliento y oraciones por su pronta recuperación por parte de colegas, figuras de la televisión y televidentes habituales de sus investigaciones.