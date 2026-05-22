Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
GUÍA PARA ENTENDER ICFES
NUEVA FUNCIÓN BANCOLOMBIA
CAMBIO DE BILLETES VIEJOS POR NUEVOS
HORÓSCOPO SEMANAL

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Diego Guauque, de Séptimo Día, está hospitalizado hace 5 días; da detalles desde hospital

Diego Guauque, de Séptimo Día, está hospitalizado hace 5 días; da detalles desde hospital

El reconocido periodista volvió a ser hospitalizado en Bogotá y explicó por qué terminó nuevamente en un centro médico tras mucho tiempo.

Diego Guauque lleva hospitalizado 5 días
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 22 de may, 2026

Diego Guauque, el reconocido periodista e investigador del programa "Séptimo Día" volvió a encender las alarmas entre sus seguidores tras confirmar que se encuentra internado en un centro asistencial de Bogotá e informó que completa cinco días bajo estricta observación médica.

Ante la preocupación de su audiencia por una posible recaída, Diego Guauque utilizó sus redes sociales para dar un parte de tranquilidad y evitar especulaciones. “Hoy completo 5 días hospitalizado, por fortuna no por algo relacionado con el cáncer o por alguna recaída, pero sí muy seguramente por una consecuencia a largo plazo debido a aquellos tratamientos tan fuertes de hace un par de años”. 

Puedes leer: Diego Guauque aclara si el cáncer regresó tras difusión de imágenes suyas en el hospital

De igual forma, aclaró que los procedimientos, aunque severos, fueron los que finalmente salvaron su vida durante su proceso de remisión inicial. Pese a esto, el periodista detalló que requirió nuevas intervenciones quirúrgicas, además la colocación de sondas y la realización de múltiples exámenes diagnósticos.

Te puede interesar

Diego Guauque asaltado.jpg
Bogotá

VIDEO: Diego Guauque, de Séptimo Día, fue encañonado en atraco a restaurante en Bogotá

Diego Guauque y su triángulo contra el cáncer
Farándula

El poderoso triángulo que ayudó a Diego Guauque a vencer el cáncer: "Mi salvación"

Guauque admitió que este proceso es un reto emocional para él, pues elementos como las batas, los cables y las zonas médicas lo remiten directamente a la etapa más dura de su lucha contra el cáncer, llegando afirmar que las sondas son “extensores del cuerpo” durante las noches en el hospital.

¿Cuál fue la reflexión de Diego Guatoque en el hospital?

Publicidad

Por otro lado, desde su habitación, el investigador aprovechó la atención de sus miles de seguidores para plantear una reflexión profunda sobre el ritmo de vida actual y el estrés. “No hay nada más importante que la salud, nada. La salud es nuestro principal tesoro, el verdadero, porque cuando falta, todo lo demás pasa a un segundo plano”. Insistió en que los afanes cotidianos pierden su razón de ser si no hay estabilidad física.

Puedes leer: Diego Guauque confiesa hallazgo inesperado en medio de cita médica

Publicidad

También Diego aprovechó para hacer un llamado de advertencia para quienes postergan su bienestar en función de sus obligaciones profesionales. “Hoy quiero recordarles y recordarme la importancia de escuchar el cuerpo, de hacerse chequeos, de descansar, de abrazar a quienes amamos”, manifestó, afirmando que muchas personas no se realizan exámenes por sus ocupaciones laborales.

Te puede interesar

Diego Guauque
Farándula

Diego Guauque perdió un riñón a causa de su cáncer: "Había que hacer un sacrificio"

Diego Guauque recuerda su última borrachera
Farándula

Diego Guauque habló de su última borrachera después de su lucha contra el cáncer

Tras la difusión de su video, las cuentas oficiales del periodista se llenaron rápidamente de miles de mensajes de aliento y oraciones por su pronta recuperación por parte de colegas, figuras de la televisión y televidentes habituales de sus investigaciones.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Diego Guauque

Caracol Televisión

Séptimo Día